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Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной

Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной - 23.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал условие для прекращения огня с Украиной

Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после вывода ВСУ с территории России, включающей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T04:35+0300

2025-02-23T04:35+0300

2025-02-23T04:35+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Прекращение огня и подписание мирного соглашения с Украиной возможно только после вывода ВСУ с территории России, включающей ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Были выдвинуты базовые требования президентом России, которые, как минимум, включают в себя международное признание новых границ России с включением в ее состав четырех новых субъектов, а это означает, что боевые действия прекратятся с выводом украинских войск с той части Российской Федерации, где они до сих пор находятся", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что это должно произойти до заключения какого-либо мирного соглашения с Украиной, поскольку вывод ВСУ с территории России, включающей новые регионы, является "базовым условием" для подписания такого документа. "Очевидно, что эти требования Кремля будут положены в основу российской переговорной позиции на возможных международных встречах, посвященных урегулированию украинского конфликта", - добавил эксперт. Также, по его словам, Россия должна получить гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО. Еще одним требованием должен быть запрет ВСУ иметь дальнобойные ракетные системы, чтобы не допустить новых атак по объектам на территории РФ и исключить возможность возобновления конфликта, заявил Коротченко. В июне 2024 года президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 февраля Путин снова заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

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