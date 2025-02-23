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Эксперт рассказал, какая электроплита и кондиционер превосходят телевизоры

Эксперт рассказал, какая электроплита и кондиционер превосходят телевизоры - 23.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какая электроплита и кондиционер превосходят телевизоры

Бытовая электроплита и кондиционер обладают наибольшей номинальной потребляемой мощностью по сравнению с остальной бытовой техникой и предметами домашнего... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T07:17+0300

2025-02-23T07:17+0300

2025-02-23T07:57+0300

москва

рф

рэу им. г.в.плеханова

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Бытовая электроплита и кондиционер обладают наибольшей номинальной потребляемой мощностью по сравнению с остальной бытовой техникой и предметами домашнего обихода - по этому показателю они значительно превосходят, например, телевизоры и игровые консоли, рассказал РИА Новости доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Калачев. "Наиболее высоким энергопотреблением отличается бытовая электроплита: при использовании всех четырех конфорок и духовки – 6-8 кВт, однако при обычном приготовлении пищи потребители пользуются одновременно только одной или несколькими конфорками, поэтому в среднем потребляемая мощность может составлять 1,5-4,5 кВт, хотя при использовании одной самой маломощной конфорки это может быть и всего 0,6-0,8 кВт. ... Энергопотребителем высокой мощности является кондиционер. При работе в режиме охлаждения потребляемая мощность в зависимости от модели и установленного режима может составлять 0,6-2,5 кВт", - делится эксперт. При этом продолжительность использования кондиционеров различается в зависимости от региона и температурных условий, отметил Калачев. Например, в Москве она может составлять не более одного месяца в год, а время использования может составлять не более восьми часов в день. Среди энергозатратных приборов эксперт выделил и обогреватели воздуха - в процессе работы они потребляют от 0,7 до 2 кВт. Есть отдельные модели, которые имеют потребляемую мощность не более 0,5 кВт, но для обогрева даже небольшого помещения (10-15 квадратных метров) они малопригодны. ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ПИЩИ И УДОВОЛЬСТВИЙ Микроволновая печь имеет потребляемую мощность от 0,8 до 1,45 кВт, в зависимости от режима работы (гриль, магнетрон). Фен по потребляемой мощности близок к обогревателям воздуха. Потребляемая мощность разных моделей фенов может составлять от 0,5 до 2 кВт, но большинство наиболее распространенных моделей в среднем режиме потребляют от 1,4 до 1,6 кВт. Стиральные машины (барабанного типа) существенно различаются по массе загрузки (3-8 килограммов) и режимам работы (продолжительность цикла стирки и температура нагрева моющего раствора), поэтому могут иметь потребляемую мощность от 0,6 до 1,7 кВт. Активаторные стиральные машины потребляют меньше, а барабанные стирально-сушильные - существенно больше. Бытовые электрические холодильники имеют номинальную потребляемую мощность (в зависимости от наличия морозильной камеры, объема шкафа и типа холодильного агрегата, количества компрессоров) 0,16-0,2 кВт, холодильные приборы компрессионного и абсорбционного типа работают циклами. Телевизоры в зависимости от типа экрана и его размера в режиме работы потребляют от 0,05 до 0,2 кВт. Игровые консоли в компактном исполнении пользуются большим спросом, по сравнению со стационарными моделями. Игровые мини-консоли используют электропитание от встроенного аккумулятора, и в режиме его зарядки потребляемая мощность составляет до 0,045 кВт. При этом эксперт подчеркнул, что электропотребление домашней техники обуславливает потребляемая мощность электроприборов, цикличность работы, интенсивность их использования днем и ночью, частота использования в течение года. "К сожалению, масштабные социологические исследования в отношении поведения потребителей и характера использования бытовых электроприборов в РФ не проводились", - резюмировал Калачев.

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москва, рф, рэу им. г.в.плеханова