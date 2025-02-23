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СМИ: Эстония убеждает страны ЕС передать Украине средства от активов РФ
СМИ: Эстония убеждает страны ЕС передать Украине средства от активов РФ - 23.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Эстония убеждает страны ЕС передать Украине средства от активов РФ
Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T17:58+0300
2025-02-23T17:58+0300
2025-02-23T17:58+0300
эстония
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замороженные российские активы
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД. "Эстония начала новую кампанию, чтобы заставить других членов ЕС согласиться на изъятие замороженных российских активов и использовать их для помощи Украине", - пишет агентство. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в интервью агентству заявил, что решение использовать прибыль от активов РФ было "шагом в правильном направлении", и сейчас "настало время сделать следующий шаг". Агентство отмечает, что Эстония направила дискуссионный документ по этому вопросу партнерам по ЕС и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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эстония, россия, замороженные российские активы, ес
ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, замороженные российские активы, ЕС
СМИ: Эстония убеждает страны ЕС передать Украине средства от активов РФ
Reuters: Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от активов РФ
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Эстония пытается убедить страны ЕС передать Украине средства от замороженных активов РФ, передает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД.
"Эстония начала новую кампанию, чтобы заставить других членов ЕС согласиться на изъятие замороженных российских активов и использовать их для помощи Украине", - пишет агентство.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цакхна в интервью агентству заявил, что решение использовать прибыль от активов РФ было "шагом в правильном направлении", и сейчас "настало время сделать следующий шаг".
Reuters: Россия может уступить часть замороженных средств для Украины
Агентство отмечает, что Эстония направила дискуссионный документ по этому вопросу партнерам по ЕС и поднимет этот вопрос на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.