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Финляндия не будет открывать границу с Россией - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Финляндия не будет открывать границу с Россией
Финляндия не будет открывать границу с Россией - 23.02.2025, ПРАЙМ
Финляндия не будет открывать границу с Россией
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна не намерена открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T16:05+0300
2025-02-23T16:05+0300
финляндия
россия
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна не намерена открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев. "Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию", - заявил он в интервью изданию Keskisuomalainen. По словам Хяккянена, Финляндии необходимо "ужесточить контроль" в области безопасности границ, инфраструктуры и сделок с недвижимостью. Ранее возглавляемое Хяккяненом ведомство внесло в парламент законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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финляндия, россия
ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ
16:05 23.02.2025
 
Финляндия не будет открывать границу с Россией

Глава минобороны Финляндии заявил, что его страна не будет открывать границу с РФ

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна не намерена открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев.
"Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию", - заявил он в интервью изданию Keskisuomalainen.
По словам Хяккянена, Финляндии необходимо "ужесточить контроль" в области безопасности границ, инфраструктуры и сделок с недвижимостью.
#Александр Стубб
Президент Финляндии обозначил условие открытия границ с Россией
29 января, 16:35
Ранее возглавляемое Хяккяненом ведомство внесло в парламент законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
 
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