https://1prime.ru/20250223/finlyandiya-855177564.html

Финляндия не будет открывать границу с Россией

Финляндия не будет открывать границу с Россией - 23.02.2025, ПРАЙМ

Финляндия не будет открывать границу с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна не намерена открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T16:05+0300

2025-02-23T16:05+0300

2025-02-23T16:05+0300

финляндия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что его страна не намерена открывать границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев. "Мы не будем открывать границу. Мы знаем, что Россия попытается сразу направить мигрантов в Финляндию", - заявил он в интервью изданию Keskisuomalainen. По словам Хяккянена, Финляндии необходимо "ужесточить контроль" в области безопасности границ, инфраструктуры и сделок с недвижимостью. Ранее возглавляемое Хяккяненом ведомство внесло в парламент законопроект о запрете сделок с недвижимостью россиянам. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что намерение финских властей запретить россиянам покупать земельные участки в стране продиктовано русофобией и военным психозом, Россия будет принимать ответные меры, исходя из своих государственных интересов. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндияначала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://1prime.ru/20250129/finlyandiya-854532371.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, россия