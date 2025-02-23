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Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?" - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?"
Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?" - 23.02.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?"
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали в связи с неуплатой образовавшейся задолженности, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T07:30+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали в связи с неуплатой образовавшейся задолженности, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее агентство выяснило, что Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову* вновь выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, против него московские судебные приставы возбудили три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля. "На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске. Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.* Признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов
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бизнес, финансы, общество , рф, москва, ск рф
Бизнес, Финансы, Общество , РФ, МОСКВА, СК РФ
07:30 23.02.2025 (обновлено: 08:01 23.02.2025)
 
Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?"

Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова*

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали в связи с неуплатой образовавшейся задолженности, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее агентство выяснило, что Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову* вновь выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, против него московские судебные приставы возбудили три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля.
"На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности", - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
* Признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов
Ровшан Аскеров* - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Экс-игрок "Что? Где? Когда?" Аскеров* внесен в список экстремистов
22 января, 16:40
 
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