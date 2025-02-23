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Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?"

Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?" - 23.02.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил об аресте счетов экс-игрока "Что? Где? Когда?"

Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали в связи с неуплатой образовавшейся задолженности, сообщил РИА Новости осведомленный источник. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T07:30+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* арестовали в связи с неуплатой образовавшейся задолженности, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее агентство выяснило, что Аскеров* был трижды оштрафован Савеловским районным судом. Так, в сентября 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за отсутствие иноагентской плашки. В августе того же года по решению суда его также штрафовали на 40 тысяч из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. И в январе прошлого года Аскерову* вновь выписали новый иноагентский штраф на 50 тысяч рублей. В общей сложности иноагент задолжал 130 тысяч рублей, против него московские судебные приставы возбудили три исполнительных производства, последнее из которых - в начале февраля. "На счета Аскерова* наложен арест в связи с неуплатой образовавшейся задолженности", - сказал собеседник агентства. Вместе с тем против Аскерова* расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. СК установил, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован и находится в розыске. Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.* Признан иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов

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