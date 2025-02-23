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В Киеве прогремели четыре взрыва
В Киеве прогремели четыре взрыва - 23.02.2025, ПРАЙМ
В Киеве прогремели четыре взрыва
Взрывы прозвучали в Киеве четвертый раз на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T01:43+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Взрывы прозвучали в Киеве четвертый раз на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о трех сериях взрывов в Киеве.
"В Киеве слышны звуки взрывов"- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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общество , киев, рф, москва, дмитрий песков, вс рф, всу
Общество , Киев, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, ВС РФ, ВСУ
В Киеве прогремели четыре взрыва
"Общественное": в Киеве четвертый раз прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Взрывы прозвучали в Киеве четвертый раз на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о трех сериях взрывов в Киеве.
"В Киеве слышны звуки взрывов"- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.