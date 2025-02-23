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В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы

В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы - 23.02.2025, ПРАЙМ

В Киеве пятый раз за ночь прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве пятый раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T01:58+0300

2025-02-23T01:58+0300

2025-02-23T01:58+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Взрывы прозвучали в Киеве пятый раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее издание "Общественное Новости" и украинский "24 канал" сообщали о четырех сериях взрывов в Киеве. "В Киеве снова звучат взрывы"- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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