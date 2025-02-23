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В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину

В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину - 23.02.2025, ПРАЙМ

В Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T08:10+0300

2025-02-23T08:10+0300

2025-02-23T08:10+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отправка военного контингента стран Евросоюза на Украину станет самоубийственным решением. Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала, что европейские страны рассматривают вариант развертывания на территории Украины в общей сложности 25-30 тысяч военных. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что ряд стран Европы тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией. По данным СМИ, европейцы начали изучение вопроса около года назад, при этом Великобритания и Франция стоят в авангарде этих усилий. "Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, в ЕС привыкли отсиживаться под американским зонтиком безопасности. "Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет", - сказал Константинов. Как ранее сообщили СМИ, позиции стран Евросоюза разделились по вопросу отправки миротворческого контингента на Украину. Некоторые члены ЕС - Франция, скандинавские государства и страны Балтии, представленные в Елисейском дворце премьером Дании Метте Фредериксен, - а также Великобритания заявили о своей готовности принять участие в отправке своих военных. В то же время, идея отправки миротворческого контингента не нашла поддержки у Испании, Польши и в особенности Германии, Италии. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://1prime.ru/20250222/krym-855156332.html

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крым, украина, ес, нато, рф, дмитрий песков