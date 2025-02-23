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В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию - 23.02.2025, ПРАЙМ
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В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию
В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию - 23.02.2025, ПРАЙМ
В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров направится в Турцию. Там он планирует... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T13:21+0300
2025-02-23T13:21+0300
политика
россия
мид
мария захарова
сергей лавров
турция
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров направится в Турцию. Там он планирует обсудить вопросы международной, региональной и двусторонней повестки. "У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация", - сказала она.Захарова добавила, что в ходе визита Лаврова в Турцию глава МИД обсудит широкий круг тем международной, региональной, а также двусторонней повестки
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россия, мид, мария захарова, сергей лавров, турция
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, Сергей Лавров, ТУРЦИЯ
13:21 23.02.2025
 
В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию

Захарова: в ближайшее время Сергей Лавров посетит Турцию

© МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СМИД ОБСЕ
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров направится в Турцию. Там он планирует обсудить вопросы международной, региональной и двусторонней повестки.
"У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация", - сказала она.
Захарова добавила, что в ходе визита Лаврова в Турцию глава МИД обсудит широкий круг тем международной, региональной, а также двусторонней повестки
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ПолитикаРОССИЯМИДМария ЗахароваСергей ЛавровТУРЦИЯ
 
 
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