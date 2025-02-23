https://1prime.ru/20250223/lavrov-855175658.html

В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию

В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию - 23.02.2025, ПРАЙМ

В МИД сообщили о скором визите Лаврова в Турцию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров направится в Турцию. Там он планирует... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T13:21+0300

2025-02-23T13:21+0300

2025-02-23T13:21+0300

политика

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мария захарова

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турция

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила агентству РИА Новости, что глава МИД России Сергей Лавров направится в Турцию. Там он планирует обсудить вопросы международной, региональной и двусторонней повестки. "У Сергея Лаврова запланированы переговоры в Турции, куда в ближайшее время направится возглавляемая им делегация", - сказала она.Захарова добавила, что в ходе визита Лаврова в Турцию глава МИД обсудит широкий круг тем международной, региональной, а также двусторонней повестки

https://1prime.ru/20250222/putin-855166946.html

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россия, мид, мария захарова, сергей лавров, турция