https://1prime.ru/20250223/lavrov-855178176.html

МИД Турции официально подтвердил визит Лаврова в Анкару в понедельник

МИД Турции официально подтвердил визит Лаврова в Анкару в понедельник - 23.02.2025, ПРАЙМ

МИД Турции официально подтвердил визит Лаврова в Анкару в понедельник

МИД Турции официально подтвердил визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Анкару в понедельник. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T17:50+0300

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АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. МИД Турции официально подтвердил визит главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Анкару в понедельник. Ранее источник РИА Новости в турецком МИД сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассчитывает обстоятельно обсудить с Лавровым процесс мирного урегулирования конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. "Двадцать четвертого февраля 2025 года нашу страну с официальным визитом посетит министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров",- говорится в заявлении турецкого ведомства. Как сообщил РИА Новости источник в МИД Турции, в понедельник утром по итогам переговоров министров ожидается их совместная пресс-конференция.

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россия, мид, сергей лавров, турция, анкара, визит