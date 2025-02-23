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Лавров прибыл в Турцию с визитом

Лавров прибыл в Турцию с визитом - 23.02.2025, ПРАЙМ

Лавров прибыл в Турцию с визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с визитом, передает корреспондент РИА Новости. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T22:09+0300

2025-02-23T22:09+0300

2025-02-23T22:44+0300

сергей лавров

турция

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АНКАРА, 23 фев – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с визитом, передает корреспондент РИА Новости.За несколько дней до визита в Анкару министр находился в ЮАР, где на полях министерской конференции "Группы двадцати" встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, обсудив с ним в том числе итоги консультаций РФ и США, переговорный процесс по Украине и Сирию.Ожидается, что Лавров продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки, а также двусторонних отношений.ТУРЕЦКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВОЕго визит в Анкару состоится на фоне активизации усилий по урегулированию украинского кризиса и шагов по нормализации российско-американских отношений. Столицу Турции 18 февраля с визитом посетил Владимир Зеленский, в тот же день в столице Саудовской Аравии прошли российско-американские консультации, в повестке которых стоял вопрос о начале переговоров по Украине.Президент Турции Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Украины заявил, что Турция является идеальным местом для диалога РФ, США и Украины по решению кризиса. Тем более такой опыт уже был – Турция принимала российско-украинские переговоры 2022 года, закончившиеся Стамбульскими договоренностями, которые, однако, реализованы не были.Источники в Анкаре также говорили РИА Новости о готовности Турции организовать уже не трехстороннюю, а двустороннюю встречу - между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако Трамп высказывался за саммит в Саудовской Аравии.Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, пройдет встреча двух президентов в Эр-Рияде или же рассматриваются другие варианты, сообщил, что конкретики пока нет.СИРИЯКроме того, для Москвы важным является налаживание и продолжение уже состоявшихся контактов с Дамаском - министр ранее сообщил об их проведении на этой неделе.И Москва, и Анкара участвовали в "астанинском формате" переговоров по сирийскому урегулированию, где Россия поддерживала ныне бывшего президента Сирии Башара Асада, а Турция – сирийскую оппозицию, пришедшую к власти в Дамаске после ухода Асада.Сейчас Анкара имеет наиболее тесные связи с новым сирийским руководством во главе с Ахмедом аш-Шараа.Кроме того, стоит проблема сохранения за Россией двух военных баз, расположенных на сирийской территории – аэродрома "Хмеймим" и военно-морской базы в Тартусе.На фоне пока нерешенного вопроса с российским военным присутствием в СМИ стали появляться сообщения о том, что Турция может построить свои две военные базы в Сирии. Хотя в администрации президента Турции заявили РИА Новости, что не располагают информацией о таких планах, агентство Рейтер сообщало, что этот вопрос был в повестке визита аш-Шараа в Турцию в начале февраля.Переговоры в Анкаре пройдут накануне первого заседания конференции национального диалога в Сирии - оно пройдет во вторник, 25 февраля.СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫРоссийская и турецкая стороны также обсуждают реализацию совместных проектов, в частности АЭС "Аккую", где возникли определенные проблемы.Так, газета Wall Street Journal сообщила 2 февраля, что часть средств, которые Россия выделила Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году, якобы предназначались для создания в Турции "офшорного долларового резерва", с помощью которого российские фирмы могли бы получать от АЭС деньги без посредничества банков США. По данным газеты, российская сторона пыталась перевести пять миллиардов долларов в Турцию через банки JPMorgan и Citi, однако JPMorgan заморозил один из переводов в размере двух миллиардов долларов.Кроме того, российские власти заявили о нарушении Siemens обязательств по поставке оборудования на строящуюся АЭС, замена была найдена у других стран, однако, как отметили власти Турции, подобная ситуация вызвала задержку в 1,5 года в реализации проекта. Российский посол в Турции Алексей Ерхов в разговоре с РИА Новости тоже не исключал, что это отразится на сроках реализации проекта.В планы Турции входит строительство и других атомных электростанций. Россия уже заявила, что готова принять участие в создании АЭС в Синопе. Анкара же намерена в текущем году принять окончательное решение по АЭС, выбрав тех, кто будет реализовывать новые проекты.Обе страны также работают над созданием газового хаба в Турции, который рассчитывают запустить в 2025 году. Планы создать хаб были связаны с идеей переместить объемы поставок российского газа в Европу после взрывов на "Северных потоках" в 2022 году. Этому также может способствовать, как писали турецкие СМИ, и остановка транзита российского газа через Украину.Есть сложности в торговле: российская сторона говорила о намерении вернуть потери в торговле с Турцией, которые в 2024 году составили 6,8%. Посол РФ связал такую ситуацию с западными санкциям, мешающими осуществлять банковские транзакции.

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турция

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сергей лавров, турция