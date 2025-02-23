https://1prime.ru/20250223/manturov-855176187.html

Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ

Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ - 23.02.2025, ПРАЙМ

Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ

Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T14:07+0300

2025-02-23T14:07+0300

2025-02-23T14:07+0300

экономика

денис мантуров

автопром

ушедшие компании

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159913_0:85:3118:1839_1920x0_80_0_0_ef9238839644ec3234771fa88fc4373a.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли - вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", - пояснил Мантуров. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отметил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.

https://1prime.ru/20240328/uscherb-846806129.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

денис мантуров, автопром, ушедшие компании