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Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ - 23.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ - 23.02.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ
Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T14:07+0300
2025-02-23T14:07+0300
экономика
денис мантуров
автопром
ушедшие компании
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли - вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", - пояснил Мантуров. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отметил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.
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денис мантуров, автопром, ушедшие компании
Экономика, Денис Мантуров, автопром, ушедшие компании
14:07 23.02.2025
 
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ

Мантуров: просто взять и вернуться на рынок РФ у иностранного автопрома не получится

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДенис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации
Денис Мантуров, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли - вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", - пояснил Мантуров.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отметил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить.
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Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.
 
ЭкономикаДенис Мантуровавтопромушедшие компании
 
 
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