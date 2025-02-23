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Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ - 23.02.2025, ПРАЙМ
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ
Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T14:07+0300
2025-02-23T14:07+0300
2025-02-23T14:07+0300
экономика
денис мантуров
автопром
ушедшие компании
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли - вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", - пояснил Мантуров. Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отметил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.
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денис мантуров, автопром, ушедшие компании
Экономика, Денис Мантуров, автопром, ушедшие компании
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ
Мантуров: просто взять и вернуться на рынок РФ у иностранного автопрома не получится
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Если говорим про автопром, я могу сразу сказать, что здесь ситуация очень неоднозначная, и просто взять и вернуться так, как просто взяли - вышли, уже не получится. Во-первых, у нас хорошая память, и так вот легко мы принимать такие решения точно не будем", - пояснил Мантуров.
Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов также отметил, что Россия не ждет с распростертыми объятиями ушедшие иностранные автомобильные бренды, за всё придется платить.
Оценен гигантский ущерб иностранных компаний, ушедших из России
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируются вернуться на российский рынок. При этом в Минпромторге РФ сообщили РИА Новости, что задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов на российский рынок не является актуальной.