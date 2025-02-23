Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности - 23.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250223/merts-855182110.html
Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности
Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности - 23.02.2025, ПРАЙМ
Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности
Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T23:33+0300
2025-02-23T23:53+0300
германия
бундестаг
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины. "Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины", - заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD. При этом Мерц добавил, что поднимать вопрос о размещении немецких войск на территории Украины в рамках миротворческой миссии пока рано. "Я смотрю на это так же, как федеральный канцлер (Олаф Шольц - ред.). На сегодняшний день этот вопрос вообще не ставится", - заявил Мерц, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину. По его словам, Франция и Великобритания - это просто две страны, "которые обмениваются идеями" по этому поводу."ЕС не может быть таковым, потому что Великобритания больше не является членом Европейского Союза. Это те две страны, которые сейчас обмениваются идеями друг с другом. Я смотрю на это так же, как канцлер Германии. Сегодня этот вопрос вообще не возникает", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
https://1prime.ru/20250223/vybory-855180189.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, бундестаг
ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
23:33 23.02.2025 (обновлено: 23:53 23.02.2025)
 
Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности

Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритетом достижение независимости Германии от США

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины.
"Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины", - заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD.
При этом Мерц добавил, что поднимать вопрос о размещении немецких войск на территории Украины в рамках миротворческой миссии пока рано.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 29%, показал exit poll
Вчера, 20:16
"Я смотрю на это так же, как федеральный канцлер (Олаф Шольц - ред.). На сегодняшний день этот вопрос вообще не ставится", - заявил Мерц, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину. По его словам, Франция и Великобритания - это просто две страны, "которые обмениваются идеями" по этому поводу.
"ЕС не может быть таковым, потому что Великобритания больше не является членом Европейского Союза. Это те две страны, которые сейчас обмениваются идеями друг с другом. Я смотрю на это так же, как канцлер Германии. Сегодня этот вопрос вообще не возникает", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
 
ГЕРМАНИЯБундестаг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала