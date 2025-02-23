https://1prime.ru/20250223/merts-855182110.html

Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности

Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности - 23.02.2025, ПРАЙМ

Глава ХДС/ХСС Мерц назвал приоритет своей деятельности

Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T23:33+0300

2025-02-23T23:33+0300

2025-02-23T23:53+0300

германия

бундестаг

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава лидирующей на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал своим "абсолютным приоритетом" достижение независимости Германии от США, которым "относительно безразлично" будущее Украины. "Для меня будет абсолютным приоритетом, чтобы мы достигли независимости от США. Из заявлений, сделанных на последней неделе, кажется ясным, что США относительно безразлично будущее Украины", - заявил Мерц в передаче Berliner Runde в эфире телеканала ARD. При этом Мерц добавил, что поднимать вопрос о размещении немецких войск на территории Украины в рамках миротворческой миссии пока рано. "Я смотрю на это так же, как федеральный канцлер (Олаф Шольц - ред.). На сегодняшний день этот вопрос вообще не ставится", - заявил Мерц, отвечая на вопрос о возможной отправке немецких военных на Украину. По его словам, Франция и Великобритания - это просто две страны, "которые обмениваются идеями" по этому поводу."ЕС не может быть таковым, потому что Великобритания больше не является членом Европейского Союза. Это те две страны, которые сейчас обмениваются идеями друг с другом. Я смотрю на это так же, как канцлер Германии. Сегодня этот вопрос вообще не возникает", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.

https://1prime.ru/20250223/vybory-855180189.html

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германия, бундестаг