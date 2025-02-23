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Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр
Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр - 23.02.2025, ПРАЙМ
Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр
В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T14:39+0300
2025-02-23T14:39+0300
россия
минздрав
михаил мурашко
абхазия
здоровье
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СУХУМ, 23 фев - ПРАЙМ. В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России, в воскресенье центр посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министру рассказали, что прошло обучение трёх ответственных специалистов для проведения телемостов. В присутствии российского министра установили видеосвязь с Федеральным центром медицины катастроф и Национальным медцентром здоровья детей в Москве. За короткий период - с 20 по 21 февраля - было проведено уже восемь видеоконференций с российскими специалистами по восьми тяжёлым клиническим случаям и получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырём пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям. Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с российским министром Мурашко в Москве. Мурашко отметил, что это важный этап развития взаимодействия медиков двух стран ради здоровья пациентов. "Начиналось такое активное сотрудничество в период пандемии, когда специалисты из российских медицинских организаций активно принимали участие в оказании помощи больным новой коронавирусной инфекцией, рискуя своими жизнями в том числе. У нас еще не было ни вакцин, ни лекарственных препаратов. Героические действия врачей позволяли спасать жизни", — отметил Мурашко. Он напомнил, что в период летних отпусков в Абхазии активно привлекаются специалисты российских медицинских организаций. Они направлялись в Абхазию, оказывали медицинскую помощь, и это позволяло абхазским больницам планировать рабочий график в этот жаркий период и эффективнее оказывать помощь пациентам.
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россия, минздрав, михаил мурашко, абхазия, здоровье
РОССИЯ, Минздрав, Михаил Мурашко, АБХАЗИЯ, Здоровье
14:39 23.02.2025
 
Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр

Мурашко в воскресенье посетил недавно открывшийся центр телемедицины в Абхазии

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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СУХУМ, 23 фев - ПРАЙМ. В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России, в воскресенье центр посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министру рассказали, что прошло обучение трёх ответственных специалистов для проведения телемостов. В присутствии российского министра установили видеосвязь с Федеральным центром медицины катастроф и Национальным медцентром здоровья детей в Москве.
За короткий период - с 20 по 21 февраля - было проведено уже восемь видеоконференций с российскими специалистами по восьми тяжёлым клиническим случаям и получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырём пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям.
Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с российским министром Мурашко в Москве.
Мурашко отметил, что это важный этап развития взаимодействия медиков двух стран ради здоровья пациентов. "Начиналось такое активное сотрудничество в период пандемии, когда специалисты из российских медицинских организаций активно принимали участие в оказании помощи больным новой коронавирусной инфекцией, рискуя своими жизнями в том числе. У нас еще не было ни вакцин, ни лекарственных препаратов. Героические действия врачей позволяли спасать жизни", — отметил Мурашко.
Он напомнил, что в период летних отпусков в Абхазии активно привлекаются специалисты российских медицинских организаций. Они направлялись в Абхазию, оказывали медицинскую помощь, и это позволяло абхазским больницам планировать рабочий график в этот жаркий период и эффективнее оказывать помощь пациентам.
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РОССИЯМинздравМихаил МурашкоАБХАЗИЯЗдоровье
 
 
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