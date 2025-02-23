https://1prime.ru/20250223/minzdrav-855176698.html

Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр

Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр - 23.02.2025, ПРАЙМ

Глава Минздрава посетил открывшийся в Абхазии телемедицинский центр

В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T14:39+0300

2025-02-23T14:39+0300

2025-02-23T14:39+0300

россия

минздрав

михаил мурашко

абхазия

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/03/842420319_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_761d3ba1a66781071a24276fe78eb946.jpg

СУХУМ, 23 фев - ПРАЙМ. В Республиканской больнице Абхазии с 20 февраля начал работу телемедицинский центр, с помощью которого местные врачи могут консультироваться с коллегами из ведущих медицинских учреждений России, в воскресенье центр посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министру рассказали, что прошло обучение трёх ответственных специалистов для проведения телемостов. В присутствии российского министра установили видеосвязь с Федеральным центром медицины катастроф и Национальным медцентром здоровья детей в Москве. За короткий период - с 20 по 21 февраля - было проведено уже восемь видеоконференций с российскими специалистами по восьми тяжёлым клиническим случаям и получено 11 медицинских заключений. Ещё по четырём пациентам запланированы повторные консультации, в том числе ультразвуковое исследование в онлайн-режиме для молодой беременной пациентки. Четыре видеоконференции проведены по детям. Договоренность о начале проведения телемедицинских консультаций для жителей Абхазии была достигнута в ходе недавней встречи политического деятеля республики Бадры Гунба с российским министром Мурашко в Москве. Мурашко отметил, что это важный этап развития взаимодействия медиков двух стран ради здоровья пациентов. "Начиналось такое активное сотрудничество в период пандемии, когда специалисты из российских медицинских организаций активно принимали участие в оказании помощи больным новой коронавирусной инфекцией, рискуя своими жизнями в том числе. У нас еще не было ни вакцин, ни лекарственных препаратов. Героические действия врачей позволяли спасать жизни", — отметил Мурашко. Он напомнил, что в период летних отпусков в Абхазии активно привлекаются специалисты российских медицинских организаций. Они направлялись в Абхазию, оказывали медицинскую помощь, и это позволяло абхазским больницам планировать рабочий график в этот жаркий период и эффективнее оказывать помощь пациентам.

https://1prime.ru/20250219/osvidetelstvovanie-855074657.html

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минздрав, михаил мурашко, абхазия, здоровье