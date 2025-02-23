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Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость
Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость - 23.02.2025, ПРАЙМ
Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость
Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T06:47+0300
2025-02-23T06:47+0300
2025-02-23T06:47+0300
недвижимость
бизнес
экономика
москва
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Убеждён: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты – и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", - сообщил он.
Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей.
"Цены на жильё изумляют, причём не только в столицах… И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", - сказал лидер эсеров.
Он считает, что в текущей ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая.
"Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше – трёхкомнатная", - добавил парламентарий.
По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жильё.
"А те, кто продолжит строить в массе "собачьи будки" - пусть выплывает как-нибудь сам. Тратить государственные деньги на такое точно не стоит", - заключил депутат Госдумы.
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недвижимость, бизнес, москва, сергей миронов, госдума
Недвижимость, Бизнес, Экономика, МОСКВА, Сергей Миронов, Госдума
Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость
Лидер эсеров Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Убеждён: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты – и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", - сообщил он.
Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей.
"Цены на жильё изумляют, причём не только в столицах… И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", - сказал лидер эсеров.
Он считает, что в текущей ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая.
"Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше – трёхкомнатная", - добавил парламентарий.
По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жильё.
"А те, кто продолжит строить в массе "собачьи будки" - пусть выплывает как-нибудь сам. Тратить государственные деньги на такое точно не стоит", - заключил депутат Госдумы.