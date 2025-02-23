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Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость

Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость - 23.02.2025, ПРАЙМ

Миронов призвал взять под контроль цены на жилую недвижимость

Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T06:47+0300

2025-02-23T06:47+0300

2025-02-23T06:47+0300

недвижимость

бизнес

экономика

москва

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Цены на жилую недвижимость, в частности на новостройки, необходимо взять под государственный контроль, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Убеждён: цены на жилую недвижимость, особенно на новостройки, нужно взять под государственный контроль. Проверять ценообразование, затраты – и утверждать приемлемый диапазон цен, как это делается, например, в сфере ЖКХ", - сообщил он. Миронов отметил, что "рыночек порешал" так, что покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей. "Цены на жильё изумляют, причём не только в столицах… И у меня, как, наверное, и у многих здравомыслящих людей, возникает вопрос: что же у нас происходит в сфере строительства и недвижимости в целом? Получается, застройщикам выгоднее "держать" продажи, чем довести цены до справедливого уровня? Ответ, думаю, очевиден", - сказал лидер эсеров. Он считает, что в текущей ситуации с ценами на новостройки очень велика спекулятивная составляющая. "Кстати, нужно подумать и о самих квартирах. Коль скоро мы озаботились повышением рождаемости, нужно высечь где-нибудь в граните: детей не рожают в студиях площадью чуть больше собачьей конуры. Для семьи нужна минимум двухкомнатная квартира. А лучше – трёхкомнатная", - добавил парламентарий. По мнению Миронова, необходимо подумать о дополнительных мерах государственной поддержки застройщиков, возводящих преимущественно такое жильё. "А те, кто продолжит строить в массе "собачьи будки" - пусть выплывает как-нибудь сам. Тратить государственные деньги на такое точно не стоит", - заключил депутат Госдумы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, москва, сергей миронов, госдума