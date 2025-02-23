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ЦБ сообщил о работе России и Мьянмы над ростом взаиморасчетов в нацвалютах
ЦБ сообщил о работе России и Мьянмы над ростом взаиморасчетов в нацвалютах - 23.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о работе России и Мьянмы над ростом взаиморасчетов в нацвалютах
Россия и Мьянма продолжают работу над ростом торговых расчетов в национальных валютах, уже перешли к практическим шагам, в том числе обсуждают возможность... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T10:53+0300
2025-02-23T10:53+0300
2025-02-23T10:53+0300
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Россия и Мьянма продолжают работу над ростом торговых расчетов в национальных валютах, уже перешли к практическим шагам, в том числе обсуждают возможность взаимного открытия прямых счетов компаний в банках, заявил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии. Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в мьянманскую столицу Нейпьидо. "Мы сделали за несколько последних лет очень большие шаги в развитии нашего сотрудничества в сфере расчетов, и было заключено соглашение между Центральным банком России и Центральным банком Мьянмы по данному вопросу. Ну и самое главное, от соглашения мы перешли к практическим шагам, связанным с организацией расчетов", - сказал Гузнов. Он уточнил, что банки России и Мьянмы восстановили корреспондентские отношения, были открыты счета. "И мы видим, что интенсивно развиваются расчеты, прежде всего то, что нас интересует, в национальных валютах", - добавил Гузнов. По словам зампреда ЦБ, уже создана соответствующая сеть корреспондентских отношений между банками двух стран. "Но наша задача - не останавливаться на достигнутом с тем, чтобы не было концентрации риска на конкретном банке, на группах банков. Чтобы наши торговые предприятия, которые поставляют товары, и мьянманские торговцы товаров и услуг чувствовали себя комфортно с точки зрения обеспечения расчетов, могли без задержек получать соответствующие суммы денег", - пояснил зампред ЦБ. Он добавил, что в воскресенье на заседании МПК стороны провели очень хорошее обсуждение перспектив сотрудничества и инвестиций в Мьянму. "Это всё потребует дальнейшего развития банковского взаимодействия, в том числе по механизму открытия счетов уже напрямую в банках Мьянмы российских предприятий, но и наоборот, в банках России и мьянманских предприятий", - заключил Гузнов.
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россия, мьянма, максим решетников, банк россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, МЬЯНМА, Максим Решетников, банк Россия, Финансы
ЦБ сообщил о работе России и Мьянмы над ростом взаиморасчетов в нацвалютах
Гузнов: Россия и Мьянма вместе работают над ростом взаиморасчетов в нацвалютах
НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Россия и Мьянма продолжают работу над ростом торговых расчетов в национальных валютах, уже перешли к практическим шагам, в том числе обсуждают возможность взаимного открытия прямых счетов компаний в банках, заявил статс-секретарь, заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии.
Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации во главе с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в мьянманскую столицу Нейпьидо.
"Мы сделали за несколько последних лет очень большие шаги в развитии нашего сотрудничества в сфере расчетов, и было заключено соглашение между Центральным банком России и Центральным банком Мьянмы по данному вопросу. Ну и самое главное, от соглашения мы перешли к практическим шагам, связанным с организацией расчетов", - сказал Гузнов.
Он уточнил, что банки России и Мьянмы восстановили корреспондентские отношения, были открыты счета.
"И мы видим, что интенсивно развиваются расчеты, прежде всего то, что нас интересует, в национальных валютах", - добавил Гузнов.
По словам зампреда ЦБ, уже создана соответствующая сеть корреспондентских отношений между банками двух стран.
"Но наша задача - не останавливаться на достигнутом с тем, чтобы не было концентрации риска на конкретном банке, на группах банков. Чтобы наши торговые предприятия, которые поставляют товары, и мьянманские торговцы товаров и услуг чувствовали себя комфортно с точки зрения обеспечения расчетов, могли без задержек получать соответствующие суммы денег", - пояснил зампред ЦБ.
Он добавил, что в воскресенье на заседании МПК стороны провели очень хорошее обсуждение перспектив сотрудничества и инвестиций в Мьянму.
"Это всё потребует дальнейшего развития банковского взаимодействия, в том числе по механизму открытия счетов уже напрямую в банках Мьянмы российских предприятий, но и наоборот, в банках России и мьянманских предприятий", - заключил Гузнов.
Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы