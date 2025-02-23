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Россия и Мьянма договорились о развитии инфраструктурных проектов

Россия и Мьянма договорились о развитии инфраструктурных проектов - 23.02.2025, ПРАЙМ

Россия и Мьянма договорились о развитии инфраструктурных проектов

Россия и Мьянма подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй", в частности, будут развивать инфраструктурные... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T11:56+0300

2025-02-23T11:56+0300

2025-02-23T11:56+0300

экономика

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Россия и Мьянма подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй", в частности, будут развивать инфраструктурные проекты - порт, угольную ТЭС и нефтеперерабатывающий завод. Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников, который находится с визитом в Мьянме, и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо. Подписание документа состоялось на "полях" 5-й Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо. "Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы. Речь идет о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода", - сказал Решетников. По оценке сторон, развитие сотрудничества в рамках специальной экономической зоны "Давэй" позволит России и Мьянме развивать новые рынки сбыта, наращивать инвестиции и производство. Специальная экономическая зона "Давэй" – проект площадью 196 квадратных километров в Андаманском море. В перспективе на территории СЭЗ планируется открыть высокотехнологичные промышленные зоны и транспортные узлы, зоны информационных технологий и экспортной обработки.

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россия, мьянма, максим решетников, нпз, порт, строительство