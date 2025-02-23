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РФ и Мьянма подпишут весной соглашение об отмене виз, сообщил Решетников

РФ и Мьянма подпишут весной соглашение об отмене виз, сообщил Решетников - 23.02.2025, ПРАЙМ

РФ и Мьянма подпишут весной соглашение об отмене виз, сообщил Решетников

Соглашение об отмене визового режима в Россию для мьянманцев планируется подписать в марте, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T14:03+0300

2025-02-23T14:03+0300

2025-02-23T14:03+0300

политика

россия

мьянма

максим решетников

мид

соглашение

визовый режим

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Соглашение об отмене визового режима в Россию для мьянманцев планируется подписать в марте, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в кулуарах заседания российско-мьянманской межправкомиссии, сопредседателем которой он является. Пятая межправительственной комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству проходит в рамках официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо. "Соглашение (по безвизовому режиму - ред.) в высокой степени готовности. Наша цель подписать этот документ в течение марта. Надеемся на это", - сказал министр. По его словам, МИД дал последние технические правки к документу, он отправили мьянманцам, российская сторона ждет от них ответа. "Для российских граждан въезд в Мьянму в одностороннем порядке безвизовый. Мьянманцы к нам могут попасть по электронной визе. А это соглашение подразумевает полную отмену виз с двух сторон до 30 дней. Оно бессрочное и может пересматриваться по заявлению сторон", - напомнил Решетников.

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россия, мьянма, максим решетников, мид, соглашение, визовый режим