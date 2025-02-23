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Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет
Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет - 23.02.2025, ПРАЙМ
Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет
Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет, рассказал РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T03:28+0300
2025-02-23T03:28+0300
2025-02-23T03:28+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет, рассказал РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко.
"Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству", - сказал он.
Согласно законодательству, есть и другие причины - отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания того, в чью пользу.
Вместе с имуществом наследнику, по словам нотариуса, переходят и долги родственника, а если наследником становится государство или его субъект, то оно также наследует задолженности, которые не успел выплатить при жизни гражданин. Сумма такого долга будет равна стоимости полученного имущества.
"Все претензии тоже перейдут государству, опять-таки в пределах стоимости имущества, которое перейдет государству", - сказал Радченко в беседе с агентством.
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недвижимость, общество , москва
Недвижимость, Общество , МОСКВА
Наследство переходит в собственность государства, если никто его не примет
Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Наследство переходит в собственность государства, если никто из наследников его не примет, рассказал РИА Новости нотариус Москвы Илья Радченко.
"Если же никто наследство не примет, то наследство уходит государству", - сказал он.
Согласно законодательству, есть и другие причины - отсутствие наследников по закону и завещанию, потеря наследниками права наследования или решение отказаться от наследства без указания того, в чью пользу.
Вместе с имуществом наследнику, по словам нотариуса, переходят и долги родственника, а если наследником становится государство или его субъект, то оно также наследует задолженности, которые не успел выплатить при жизни гражданин. Сумма такого долга будет равна стоимости полученного имущества.
"Все претензии тоже перейдут государству, опять-таки в пределах стоимости имущества, которое перейдет государству", - сказал Радченко в беседе с агентством.