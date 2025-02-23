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Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине
Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ
Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:01+0300
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БУДАПЕШТ, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в качестве лакеев.
"Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол... Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты. О Париже всё", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.
Ранее Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября заявлял, что необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают".
Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
В Париже в среду прошел второй экстренный саммит ряда лидеров ЕС и Канады по Украине. Во встрече приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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мировая экономика, украина, париж, сша, виктор орбан, сергей лавров, юрий ушаков, ес, нато, мид рф
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, Париж, США, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, ЕС, НАТО, МИД РФ
Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине
Орбан: если хочешь сесть за стол переговоров, найди лакея
БУДАПЕШТ, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в качестве лакеев.
"Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол... Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты. О Париже всё", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год.
Ранее Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября заявлял, что необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают".
Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
В Париже в среду прошел второй экстренный саммит ряда лидеров ЕС и Канады по Украине. Во встрече приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.