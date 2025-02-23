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Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине

Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине - 23.02.2025, ПРАЙМ

Орбан пошутил о желании ЕС участвовать в переговорах по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T00:01+0300

2025-02-23T00:01+0300

2025-02-23T00:01+0300

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БУДАПЕШТ, 22 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать в качестве лакеев. "Я посмотрел фотографии встречи наших европейских союзников в Париже. Они как будто незрелых груш наелись. Евросоюз оскорблен, что переговоры начали без него. Хочет сесть за стол... Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты. О Париже всё", - сказал Орбан, выступая с речью о планах на 2025 год. Ранее Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште 7 ноября заявлял, что необходимо попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, поскольку сейчас "ее место в углу, она сидит на табуретке, а господа - Россия и США - сидят в креслах и разговаривают". Венгерский премьер много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. В Париже в среду прошел второй экстренный саммит ряда лидеров ЕС и Канады по Украине. Во встрече приняли участие Исландия, Норвегия, страны Балтии (Литва, Эстония и Латвия), Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. Представители большинства из них присоединились к переговорам в формате видеоконференции. Первая аналогичная встреча состоялась в понедельник, на ней присутствовали в том числе лидеры ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также генсек НАТО. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Россию за столом переговоров представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

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мировая экономика, украина, париж, сша, виктор орбан, сергей лавров, юрий ушаков, ес, нато, мид рф