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Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане
Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане - 23.02.2025, ПРАЙМ
Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане
Россия в прошлом году заметно нарастила покупки овощной продукции в Казахстане: поставки картофеля и капусты в январе-декабре выросли вдвое в натуральном... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T10:06+0300
2025-02-23T10:06+0300
экономика
россия
казахстан
узбекистан
импорт
овощи
картофель
капуста
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заметно нарастила покупки овощной продукции в Казахстане: поставки картофеля и капусты в январе-декабре выросли вдвое в натуральном выражении, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, Казахстан поставил России 4,4 тысячи тонн картофеля и 35 тысяч тонн капусты, по обоим показателям вдвое превысив объемы предшествующего года. При этом если Россия - крупнейший покупатель капусты в Казахстане, то по статье картофеля заметно уступает Узбекистану, потребляя менее 1% экспорта. В целом овощной экспорт из Казахстана в Россию в отчетном году вырос в 1,6 раза, до 205,3 тысячи тонн. Наибольшим "спросом" пользовались лук и чеснок (47,5% отгрузок), капуста (17%) и томаты (11%). Однако им не удалось показать столь заметную динамику: поставки лука и чеснока выросли по сравнению с 2023 годом в 1,5 раза, а томатов - на треть.
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россия, казахстан, узбекистан, импорт, овощи, картофель, капуста
Экономика, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, импорт, овощи, картофель, капуста
10:06 23.02.2025
 
Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане

Россия в 2024 году вдвое нарастила поставки картофеля и капусты из Казахстана

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заметно нарастила покупки овощной продукции в Казахстане: поставки картофеля и капусты в январе-декабре выросли вдвое в натуральном выражении, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики.
Так, Казахстан поставил России 4,4 тысячи тонн картофеля и 35 тысяч тонн капусты, по обоим показателям вдвое превысив объемы предшествующего года.
При этом если Россия - крупнейший покупатель капусты в Казахстане, то по статье картофеля заметно уступает Узбекистану, потребляя менее 1% экспорта.
В целом овощной экспорт из Казахстана в Россию в отчетном году вырос в 1,6 раза, до 205,3 тысячи тонн. Наибольшим "спросом" пользовались лук и чеснок (47,5% отгрузок), капуста (17%) и томаты (11%).
Однако им не удалось показать столь заметную динамику: поставки лука и чеснока выросли по сравнению с 2023 годом в 1,5 раза, а томатов - на треть.
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ЭкономикаРОССИЯКАЗАХСТАНУЗБЕКИСТАНимпортовощикартофелькапуста
 
 
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