https://1prime.ru/20250223/ovoschi-855173826.html

Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане

Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане - 23.02.2025, ПРАЙМ

Россия в 2024 году вдвое нарастила покупки овощей в Казахстане

Россия в прошлом году заметно нарастила покупки овощной продукции в Казахстане: поставки картофеля и капусты в январе-декабре выросли вдвое в натуральном... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T10:06+0300

2025-02-23T10:06+0300

2025-02-23T10:06+0300

экономика

россия

казахстан

узбекистан

импорт

овощи

картофель

капуста

https://cdnn.1prime.ru/img/76405/41/764054198_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_e577330337b82b4a87f321279bea79fd.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заметно нарастила покупки овощной продукции в Казахстане: поставки картофеля и капусты в январе-декабре выросли вдвое в натуральном выражении, подсчитало РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, Казахстан поставил России 4,4 тысячи тонн картофеля и 35 тысяч тонн капусты, по обоим показателям вдвое превысив объемы предшествующего года. При этом если Россия - крупнейший покупатель капусты в Казахстане, то по статье картофеля заметно уступает Узбекистану, потребляя менее 1% экспорта. В целом овощной экспорт из Казахстана в Россию в отчетном году вырос в 1,6 раза, до 205,3 тысячи тонн. Наибольшим "спросом" пользовались лук и чеснок (47,5% отгрузок), капуста (17%) и томаты (11%). Однако им не удалось показать столь заметную динамику: поставки лука и чеснока выросли по сравнению с 2023 годом в 1,5 раза, а томатов - на треть.

https://1prime.ru/20250222/ekspert-855154919.html

казахстан

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, казахстан, узбекистан, импорт, овощи, картофель, капуста