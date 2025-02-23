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Состояние папы Римского остается критическим

Состояние папы Римского остается критическим - 23.02.2025, ПРАЙМ

Состояние папы Римского остается критическим

Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T21:45+0300

2025-02-23T21:45+0300

2025-02-23T21:45+0300

папа римский франциск

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ВАТИКАН, 23 фев - ПРАЙМ. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила пресс-служба Ватикана. "Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана. В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Состояние снижения тромбоцитов (тромбоцитопения) оставалось стабильным, однако некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Ему продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос. "Папа продолжает оставаться в сознании и сохраняет ориентацию. Сложность клинической картины и необходимость ожидания ответа от фармакологической терапии требуют, чтобы прогноз оставался осторожным", - добавили в пресс-службе Ватикана.

https://1prime.ru/20240311/846149028.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

папа римский франциск