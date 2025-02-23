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Состояние папы Римского остается критическим
Состояние папы Римского остается критическим - 23.02.2025, ПРАЙМ
Состояние папы Римского остается критическим
Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T21:45+0300
2025-02-23T21:45+0300
2025-02-23T21:45+0300
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 23 фев - ПРАЙМ. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила пресс-служба Ватикана. "Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана. В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Состояние снижения тромбоцитов (тромбоцитопения) оставалось стабильным, однако некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Ему продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос. "Папа продолжает оставаться в сознании и сохраняет ориентацию. Сложность клинической картины и необходимость ожидания ответа от фармакологической терапии требуют, чтобы прогноз оставался осторожным", - добавили в пресс-службе Ватикана.
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папа римский франциск
Состояние папы Римского остается критическим
Ватикан: состояние папы Римского остается критическим
ВАТИКАН, 23 фев - ПРАЙМ. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила пресс-служба Ватикана.
"Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.
В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Состояние снижения тромбоцитов (тромбоцитопения) оставалось стабильным, однако некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Ему продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос.
"Папа продолжает оставаться в сознании и сохраняет ориентацию. Сложность клинической картины и необходимость ожидания ответа от фармакологической терапии требуют, чтобы прогноз оставался осторожным", - добавили в пресс-службе Ватикана.
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