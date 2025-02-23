https://1prime.ru/20250223/peregovory-855177855.html
Офис Зеленского рассказал, когда пройдет второй раунд переговоров с США
Офис Зеленского рассказал, когда пройдет второй раунд переговоров с США - 23.02.2025, ПРАЙМ
Офис Зеленского рассказал, когда пройдет второй раунд переговоров с США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США запланирован на воскресенье. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T16:48+0300
2025-02-23T16:48+0300
2025-02-23T16:48+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
washington post
вашингтон
соглашение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США запланирован на воскресенье.Во время выступления на форуме, трансляция которого велась на YouTube-канале офиса Зеленского, Ермак подтвердил, что вскоре должен покинуть мероприятие, так как ему предстоит очередной раунд переговоров с американскими партнерами.Он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться. Отвечая на вопрос о соглашении по ископаемым, Ермак отметил, что диалог по этой теме продолжается.По его словам, никто не отказывался от переговоров, и процесс идет в нормальном режиме, хотя продолжительность этого процесса может варьироваться и занять от одного дня до нескольких месяцев."Соглашение, которое может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересной нашим партнерам. Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины – ред.) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор", - добавил Ермак. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. 14 февраля газета Washington Post, ссылаясь на конгрессменов, сообщила, то во время встречи с Зеленским в Мюнхене американские чиновники предложили ему подписать документ, согласно которому США получили бы права на 50% еще не добытых украинских минеральных ресурсов. На следующий день Зеленский за\вил, что отказался подписывать это соглашение, несмотря на предложение вице-президента США Джей-Ди Вэнса. В свою очередь. советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в пятницу выразил уверенность, что в ближайшее время Зеленский все же решится подписать договор о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых Вашингтоном.
https://1prime.ru/20250222/glava-855154158.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, washington post, вашингтон, соглашение
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Washington Post, ВАШИНГТОН, соглашение
Офис Зеленского рассказал, когда пройдет второй раунд переговоров с США
Ермак: новый раунд переговоров Киева с представителями США пройдет в воскресенье
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что второй раунд переговоров с представителями США запланирован на воскресенье.
Во время выступления на форуме, трансляция которого велась на YouTube-канале офиса Зеленского, Ермак подтвердил, что вскоре должен покинуть мероприятие, так как ему предстоит очередной раунд переговоров с американскими партнерами.
Он не уточнил, какие именно вопросы будут обсуждаться. Отвечая на вопрос о соглашении по ископаемым, Ермак отметил, что диалог по этой теме продолжается.
По его словам, никто не отказывался от переговоров, и процесс идет в нормальном режиме, хотя продолжительность этого процесса может варьироваться и занять от одного дня до нескольких месяцев.
"Соглашение, которое может появиться, должно отвечать национальным интересам Украины и быть интересной нашим партнерам. Извините нас, мы с Юлией (Свириденко, министром экономики Украины – ред.) пойдем дальше работать. У нас уже через 20 минут начнётся этот разговор", - добавил Ермак.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. 14 февраля газета Washington Post
, ссылаясь на конгрессменов, сообщила, то во время встречи с Зеленским в Мюнхене американские чиновники предложили ему подписать документ, согласно которому США получили бы права на 50% еще не добытых украинских минеральных ресурсов. На следующий день Зеленский за\вил, что отказался подписывать это соглашение, несмотря на предложение вице-президента США Джей-Ди Вэнса. В свою очередь. советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в пятницу выразил уверенность, что в ближайшее время Зеленский все же решится подписать договор о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых Вашингтоном.
Глава МИД Украины провел переговоры с госсекретарем США