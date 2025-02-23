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Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными
Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными - 23.02.2025, ПРАЙМ
Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными
Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T13:10+0300
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политика
россия
рф
москва
дмитрий песков
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дональд трамп
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.Кроме того, Песков подчеркнул, что подобного рода высказываний, которые позволял себе Зеленский, не стал бы терпеть ни один президент.
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россия, рф, москва, дмитрий песков, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
13:10 23.02.2025 (обновлено: 13:17 23.02.2025)
 
Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными

Песков: никто не стал бы терпеть высказываний, которые позволяет себе Зеленский

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
Кроме того, Песков подчеркнул, что подобного рода высказываний, которые позволял себе Зеленский, не стал бы терпеть ни один президент.
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