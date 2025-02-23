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Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными

Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными - 23.02.2025, ПРАЙМ

Песков назвал заявления Зеленского в адрес глав государств некорректными

Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T13:10+0300

2025-02-23T13:10+0300

2025-02-23T13:17+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания в адрес глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государств. Делает это неоднократно", - сказал Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, что означает жесткая риторика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.Кроме того, Песков подчеркнул, что подобного рода высказываний, которые позволял себе Зеленский, не стал бы терпеть ни один президент.

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россия, рф, москва, дмитрий песков, сша, дональд трамп, владимир зеленский