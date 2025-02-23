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Под Владимиром случился пожар на станции сортировки ТКО
Под Владимиром случился пожар на станции сортировки ТКО - 23.02.2025, ПРАЙМ
Под Владимиром случился пожар на станции сортировки ТКО
Прокуратура Владимирской области сообщила об организации проверки по факту возгорания на станции сортировки твердых коммунальных отходов на площади около 700... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T13:58+0300
2025-02-23T13:58+0300
2025-02-23T13:58+0300
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Прокуратура Владимирской области сообщила об организации проверки по факту возгорания на станции сортировки твердых коммунальных отходов на площади около 700 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный. "Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания на станции сортировки твёрдых коммунальных отходов, расположенной на улице Севастопольская города Гусь-Хрустальный… Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что возгорание зафиксировано около 3.00. На месте работают девять единиц техники, в том числе пожарные машины, экскаваторы, погрузчики. Ожидается прибытие дополнительных пожарных расчетов. Прокуратура намерена дать оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при организации деятельности по обращению с отходами.
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Происшествия, РОССИЯ, Владимирская область, пожар, ТКО, проверка
Под Владимиром случился пожар на станции сортировки ТКО
В Гусь-Хрустальном идет проверка по факту пожара на станции сортировки ТКО
РЯЗАНЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Прокуратура Владимирской области сообщила об организации проверки по факту возгорания на станции сортировки твердых коммунальных отходов на площади около 700 квадратных метров в городе Гусь-Хрустальный.
"Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой организована проверка по факту возгорания на станции сортировки твёрдых коммунальных отходов, расположенной на улице Севастопольская города Гусь-Хрустальный… Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что возгорание зафиксировано около 3.00. На месте работают девять единиц техники, в том числе пожарные машины, экскаваторы, погрузчики. Ожидается прибытие дополнительных пожарных расчетов.
Прокуратура намерена дать оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению законодательства при организации деятельности по обращению с отходами.
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