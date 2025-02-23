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Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных - 23.02.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества российских военных, ветеранов и всех, кто сегодня встал на защиту Родины. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:19+0300
2025-02-23T00:19+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества российских военных, ветеранов и всех, кто сегодня встал на защиту Родины.
"Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошёл через трудные испытания", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.
Этот праздник, отметил президент, "олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины".
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общество , россия, москва, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Владимир Путин
Путин поздравил с Днем защитника Отечества российских военных
Путин поздравил военных, ветеранов и всех, кто сегодня встал на защиту Родины
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества российских военных, ветеранов и всех, кто сегодня встал на защиту Родины.
"Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооружённых сил России. Всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошёл через трудные испытания", - сказал Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.
Этот праздник, отметил президент, "олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к нашей армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины".