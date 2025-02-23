https://1prime.ru/20250223/putin-855169622.html

Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин

Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин - 23.02.2025, ПРАЙМ

Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин

Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков,... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T00:22+0300

2025-02-23T00:22+0300

2025-02-23T00:22+0300

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков, сообщил президент России Владимир Путин. "Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России годом Защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.

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общество , россия, москва, владимир путин