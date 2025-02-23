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Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин
Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин - 23.02.2025, ПРАЙМ
Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин
Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков,... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:22+0300
2025-02-23T00:22+0300
общество
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков, сообщил президент России Владимир Путин. "Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России годом Защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
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общество , россия, москва, владимир путин
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
00:22 23.02.2025
 
Год защитника Отечества объявлен во имя поколения победителей, заявил Путин

Путин: год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Год защитника Отечества объявлен во славу поколения победителей, во имя памяти об их героизме, в честь героев, которые сегодня продолжают ратное дело предков, сообщил президент России Владимир Путин.
"Нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России годом Защитника Отечества. Во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАВладимир Путин
 
 
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