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Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества
Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества - 23.02.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества
Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T12:03+0300
2025-02-23T12:03+0300
россия
владимир путин
праздник
день защитника отечества
андрей белоусов
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества. "Добрый день, уважаемые товарищи. Я приветствую вас и поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.По данным корреспондента агентства РИА Новости, президент также вручит государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.Церемония вручения госнаград состоится в представительском кабинете в Кремле. Владимир Путин вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.Сообщается, что в зале также присутсвует министр обороны России Андрей Белоусов.
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россия, владимир путин, праздник, день защитника отечества, андрей белоусов
РОССИЯ, Владимир Путин, праздник, День защитника Отечества, Андрей Белоусов
12:03 23.02.2025
 
Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества

Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества и вручил госнаграды

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества.
"Добрый день, уважаемые товарищи. Я приветствую вас и поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.
По данным корреспондента агентства РИА Новости, президент также вручит государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.
Церемония вручения госнаград состоится в представительском кабинете в Кремле. Владимир Путин вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.
Сообщается, что в зале также присутсвует министр обороны России Андрей Белоусов.
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РОССИЯВладимир ПутинпраздникДень защитника ОтечестваАндрей Белоусов
 
 
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