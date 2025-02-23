https://1prime.ru/20250223/putin-855175005.html

Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества

Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества - 23.02.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил Героев России в Кремле с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T12:03+0300

2025-02-23T12:03+0300

2025-02-23T12:03+0300

россия

владимир путин

праздник

день защитника отечества

андрей белоусов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/15/855139856_0:32:3531:2018_1920x0_80_0_0_faa284b804a9646d0d61563d24de1faf.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем Защитника Отечества. "Добрый день, уважаемые товарищи. Я приветствую вас и поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.По данным корреспондента агентства РИА Новости, президент также вручит государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России.Церемония вручения госнаград состоится в представительском кабинете в Кремле. Владимир Путин вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.Сообщается, что в зале также присутсвует министр обороны России Андрей Белоусов.

https://1prime.ru/20250223/medvedev-855173249.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, праздник, день защитника отечества, андрей белоусов