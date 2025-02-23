https://1prime.ru/20250223/putin-855176430.html

СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе

СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе - 23.02.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T14:18+0300

2025-02-23T14:18+0300

2025-02-23T14:20+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Как сообщает программа, Путин планирует рассказать партнерам по БРИКС детали касательно возобновления диалога между Россией и США. Кроме того, в график Путина на следующую неделю входит проведение международных контактов, куда входит продолжение укрепления отношений со странами Африки. Также в график входит участие президента в традиционной коллегии ФСБ.Также отмечается, что возможны и другие события. Видео опубликовал в своем Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.Как сообщал Путин ранее, в ближайшее время он намерен известить партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров. В этой связи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, анонсировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

https://1prime.ru/20250223/putin-855175005.html

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россия, москва, владимир путин, фсб, брикс