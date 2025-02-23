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СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе - 23.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе
СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе - 23.02.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T14:18+0300
2025-02-23T14:20+0300
политика
россия
москва
владимир путин
фсб
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Как сообщает программа, Путин планирует рассказать партнерам по БРИКС детали касательно возобновления диалога между Россией и США. Кроме того, в график Путина на следующую неделю входит проведение международных контактов, куда входит продолжение укрепления отношений со странами Африки. Также в график входит участие президента в традиционной коллегии ФСБ.Также отмечается, что возможны и другие события. Видео опубликовал в своем Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.Как сообщал Путин ранее, в ближайшее время он намерен известить партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров. В этой связи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, анонсировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.
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россия, москва, владимир путин, фсб, брикс
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, ФСБ, БРИКС
14:18 23.02.2025 (обновлено: 14:20 23.02.2025)
 
СМИ сообщили об участии Путина в коллегии ФСБ на следующей неделе

"Россия 1": Путин примет участие в традиционной коллегии ФСБ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
© POOL
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Как сообщает программа, Путин планирует рассказать партнерам по БРИКС детали касательно возобновления диалога между Россией и США. Кроме того, в график Путина на следующую неделю входит проведение международных контактов, куда входит продолжение укрепления отношений со странами Африки. Также в график входит участие президента в традиционной коллегии ФСБ.
Также отмечается, что возможны и другие события.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.
Как сообщал Путин ранее, в ближайшее время он намерен известить партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров. В этой связи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, анонсировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.
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