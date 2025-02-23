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РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций - 23.02.2025, ПРАЙМ
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РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций
РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций - 23.02.2025, ПРАЙМ
РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций
Общий объем инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных партнеров составляет 2,3 триллиона рублей, говорится в сообщении фонда. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T20:11+0300
2025-02-23T20:11+0300
экономика
рфпи
инвестиции
россия
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных партнеров составляет 2,3 триллиона рублей, говорится в сообщении фонда. В воскресенье стало известно о назначении главы РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Дмитриев возглавляет фонд с момента его основания в 2011 году. "Фондом профинансировано и одобрено более 100 знаковых проектов в широком диапазоне отраслей – от инфраструктуры и промышленного производства до высоких технологий. Общий объем инвестиций РФПИ и партнеров - 2,3 триллиона рублей (из них от партнеров 1,9 триллиона рублей). Из них около 1 триллиона рублей были направлены на реализацию проектов "с нуля", - говорится в сообщении. В пресс-службе РФПИ также отметили, что 1 рубль вложенных средств РФПИ привлек 5 рублей от партнеров. "Важную часть работы РФПИ составляют инвестиции в развитие передовых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта (ИИ). РФПИ привлек более 150 миллиардов рублей от международных партнеров из дружественных стран для инвестиций в развитие ИИ в России", - добавили в фонде. В РФПИ также напомнили, что в период пандемии коронавируса фонд инвестировал в разработку, производство и международное продвижение вакцины "Спутник V". Препарат был одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек.
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рфпи, инвестиции, россия
Экономика, РФПИ, инвестиции, РОССИЯ
20:11 23.02.2025
 
РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций

РФПИ с зарубежными партнерами с момента основания осуществил инвестиции на 2,3 трлн рублей

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк* Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума "Сочи-2014"
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных партнеров составляет 2,3 триллиона рублей, говорится в сообщении фонда.
В воскресенье стало известно о назначении главы РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.
Дмитриев возглавляет фонд с момента его основания в 2011 году.
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"Фондом профинансировано и одобрено более 100 знаковых проектов в широком диапазоне отраслей – от инфраструктуры и промышленного производства до высоких технологий. Общий объем инвестиций РФПИ и партнеров - 2,3 триллиона рублей (из них от партнеров 1,9 триллиона рублей). Из них около 1 триллиона рублей были направлены на реализацию проектов "с нуля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе РФПИ также отметили, что 1 рубль вложенных средств РФПИ привлек 5 рублей от партнеров.
"Важную часть работы РФПИ составляют инвестиции в развитие передовых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта (ИИ). РФПИ привлек более 150 миллиардов рублей от международных партнеров из дружественных стран для инвестиций в развитие ИИ в России", - добавили в фонде.
В РФПИ также напомнили, что в период пандемии коронавируса фонд инвестировал в разработку, производство и международное продвижение вакцины "Спутник V". Препарат был одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек.
 
ЭкономикаРФПИинвестицииРОССИЯ
 
 
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