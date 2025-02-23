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РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций

РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций - 23.02.2025, ПРАЙМ

РФПИ назвал сумму вложенных с иностранными партнерами инвестиций

Общий объем инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных партнеров составляет 2,3 триллиона рублей, говорится в сообщении фонда. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T20:11+0300

2025-02-23T20:11+0300

2025-02-23T20:11+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и иностранных партнеров составляет 2,3 триллиона рублей, говорится в сообщении фонда. В воскресенье стало известно о назначении главы РФПИ Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Дмитриев возглавляет фонд с момента его основания в 2011 году. "Фондом профинансировано и одобрено более 100 знаковых проектов в широком диапазоне отраслей – от инфраструктуры и промышленного производства до высоких технологий. Общий объем инвестиций РФПИ и партнеров - 2,3 триллиона рублей (из них от партнеров 1,9 триллиона рублей). Из них около 1 триллиона рублей были направлены на реализацию проектов "с нуля", - говорится в сообщении. В пресс-службе РФПИ также отметили, что 1 рубль вложенных средств РФПИ привлек 5 рублей от партнеров. "Важную часть работы РФПИ составляют инвестиции в развитие передовых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта (ИИ). РФПИ привлек более 150 миллиардов рублей от международных партнеров из дружественных стран для инвестиций в развитие ИИ в России", - добавили в фонде. В РФПИ также напомнили, что в период пандемии коронавируса фонд инвестировал в разработку, производство и международное продвижение вакцины "Спутник V". Препарат был одобрен в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиарда человек.

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рфпи, инвестиции, россия