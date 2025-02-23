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Винокуров: политика военного усиления России актуальна - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Винокуров: политика военного усиления России актуальна
Винокуров: политика военного усиления России актуальна - 23.02.2025, ПРАЙМ
Винокуров: политика военного усиления России актуальна
Политика военного усиления России сегодня особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:31+0300
2025-02-23T00:31+0300
россия
экономика
общество
москва
сша
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Политика военного усиления России сегодня особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития страны, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров. В воскресенье в России отмечается День защитника Отечества. "Сегодня политика военного усиления Российской Федерации особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития России. Однако делать это наша страна собирается в сочетании с новыми формами применения силы в международных отношениях", - сказал Винокуров. В действующей Военной доктрине подчеркивается приверженность России использованию военной силы только после исчерпания возможностей применения мер ненасильственного характера со ставкой на использование политико-дипломатических, правовых, экономических, военных, экологических, информационных и других средств защиты национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников, отметил эксперт. О решении многих проблем через применение силы ранее неоднократно заявляли различные представители администрации США, напомнил Винокуров. "По взглядам американских политологов, при использовании военной мощи речь идет о том, чтобы сделать войну все-таки "используемым инструментом внешней политики". В дополнение к "атомной дипломатии" и "дипломатии канонерок" на свет в свое время появилась доктрина ограниченной ("малой") войны, идея "дозированного" применения военных средств в конфликтах, отметил Винокуров. "Не может являться исключением в этом плане и Россия, которая взяла курс на военное усиление. Принимаются и воплощаются в жизнь программы переоснащения и коренного реформирования Вооруженных Сил", - сказал он. На заседании Совета безопасности России 25 сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть ядерную стратегию безопасности России, напомнил Винокуров. "Внесенные в документ изменения коснулись, в первую очередь, условий применения нашей страной ядерного оружия: Верховный главнокомандующий предложил внести в стратегию пункт, согласно которому атака на Россию неядерного государства при поддержке ядерной державы воспринимается как совместное их нападение на Россию с одновременной актуализацией нашего ядерного ответа. Этот же пункт глава государства предложил использовать и для защиты ближайшего союзника – Белоруссии, входящей в Союзное государство", - добавил эксперт.
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россия, общество , москва, сша, рф, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, США, РФ, Владимир Путин
00:31 23.02.2025
 
Винокуров: политика военного усиления России актуальна

Эксперт Винокуров: политика военного усиления России отвечает внутренней логике развития

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Политика военного усиления России сегодня особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития страны, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран ГРУ Владимир Винокуров.
В воскресенье в России отмечается День защитника Отечества.
"Сегодня политика военного усиления Российской Федерации особенно актуальна, поскольку вписывается в складывающиеся международные реалии и отвечает внутренней логике развития России. Однако делать это наша страна собирается в сочетании с новыми формами применения силы в международных отношениях", - сказал Винокуров.
В действующей Военной доктрине подчеркивается приверженность России использованию военной силы только после исчерпания возможностей применения мер ненасильственного характера со ставкой на использование политико-дипломатических, правовых, экономических, военных, экологических, информационных и других средств защиты национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников, отметил эксперт.
О решении многих проблем через применение силы ранее неоднократно заявляли различные представители администрации США, напомнил Винокуров.
"По взглядам американских политологов, при использовании военной мощи речь идет о том, чтобы сделать войну все-таки "используемым инструментом внешней политики". В дополнение к "атомной дипломатии" и "дипломатии канонерок" на свет в свое время появилась доктрина ограниченной ("малой") войны, идея "дозированного" применения военных средств в конфликтах, отметил Винокуров.
"Не может являться исключением в этом плане и Россия, которая взяла курс на военное усиление. Принимаются и воплощаются в жизнь программы переоснащения и коренного реформирования Вооруженных Сил", - сказал он.
На заседании Совета безопасности России 25 сентября 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил пересмотреть ядерную стратегию безопасности России, напомнил Винокуров.
"Внесенные в документ изменения коснулись, в первую очередь, условий применения нашей страной ядерного оружия: Верховный главнокомандующий предложил внести в стратегию пункт, согласно которому атака на Россию неядерного государства при поддержке ядерной державы воспринимается как совместное их нападение на Россию с одновременной актуализацией нашего ядерного ответа. Этот же пункт глава государства предложил использовать и для защиты ближайшего союзника – Белоруссии, входящей в Союзное государство", - добавил эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАСШАРФВладимир Путин
 
 
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