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В России запретят продажу просроченных лекарств - 23.02.2025, ПРАЙМ
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В России запретят продажу просроченных лекарств
В России запретят продажу просроченных лекарств - 23.02.2025, ПРАЙМ
В России запретят продажу просроченных лекарств
В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, запрет также коснется... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T03:01+0300
2025-02-23T03:01+0300
бизнес
общество
россия
москва
владимир путин
госдума
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, запрет также коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, особенно это касается самой уязвимой категории граждан - пенсионеров, от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств. "Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств", - добавил он. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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бизнес, общество , россия, москва, владимир путин, госдума
Бизнес, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Госдума
03:01 23.02.2025
 
В России запретят продажу просроченных лекарств

В России вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, запрет также коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, особенно это касается самой уязвимой категории граждан - пенсионеров, от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств.
"Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
 
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