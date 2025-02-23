https://1prime.ru/20250223/rossija-855170937.html

В России запретят продажу просроченных лекарств

В России запретят продажу просроченных лекарств - 23.02.2025, ПРАЙМ

В России запретят продажу просроченных лекарств

В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, запрет также коснется... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T03:01+0300

2025-02-23T03:01+0300

2025-02-23T03:01+0300

бизнес

общество

россия

москва

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855170937.jpg?1740268909

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. В России с 1 марта вступает в силу закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен, запрет также коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "Уже 1 марта вступит в силу закон о запрете продажи просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки "Честный знак" или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения", - сказал Леонов. Парламентарий отметил, что данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, особенно это касается самой уязвимой категории граждан - пенсионеров, от возможных негативных последствий при ненамеренном приеме просроченных лекарств. "Безусловно, это очень положительные нововведения. Как ни странно, просроченные лекарства продаются без ограничений, а это прямой риск для здоровья граждан. Подобное ограничение уже действует, например, на продажу просроченной молочной продукции. Так, на кассе при сканировании QR-кода из системы "Честный знак" поступают сведения о сроке годности продукта. Если он просрочен, то покупка не пройдет. Такой же механизм будет теперь действовать и для просроченных лекарств", - добавил он. Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продажу лекарств с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом запрещается продажа лекарств, в отношении которых отсутствуют сведения о нанесении средств идентификации или сведения об их вводе в гражданский оборот. Также запрещается продавать лекарства, применение которых запрещено по решению органов власти или гражданский оборот которых прекращен. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, москва, владимир путин, госдума