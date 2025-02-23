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Мантуров высказался про возвращение зарубежных авиастроителей на рынок РФ
Мантуров высказался про возвращение зарубежных авиастроителей на рынок РФ - 23.02.2025, ПРАЙМ
Мантуров высказался про возвращение зарубежных авиастроителей на рынок РФ
Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T14:09+0300
2025-02-23T14:09+0300
2025-02-23T14:09+0300
экономика
авиакомпании
денис мантуров
ушедшие компании
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МОСКА, 23 фев - ПРАЙМ. Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. "Вы знаете, такого уже точно не будет. Но мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты", — отметил он на вопрос журналиста о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing. Ранее Мантуров заявлял, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. В четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана.
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авиакомпании, денис мантуров, ушедшие компании
Экономика, авиакомпании, Денис Мантуров, ушедшие компании
Мантуров высказался про возвращение зарубежных авиастроителей на рынок РФ
Мантуров: при возвращении иностранных компаний будет найден компромисс для самолетов РФ
МОСКА, 23 фев - ПРАЙМ. Власти РФ при возвращении на российский рынок иностранной авиатехники будут искать компромисс, чтобы отечественные авиакомпании в первую очередь по мере сертификации приобретали российские самолеты, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.
"Вы знаете, такого уже точно не будет. Но мы точно найдем решение, компромисс, таким образом выстроить отношения, чтобы в первую очередь российские авиакомпании, конечно же, приобретали по мере выхода после сертификации российские самолеты", — отметил он на вопрос журналиста о том, не откажутся ли российские авиакомпании от закупки отечественных самолетов при возвращении американского авиапроизводителя Boeing.
Ранее Мантуров заявлял, что если Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
Мантуров оценил возможность возвращения иностранного автопрома на рынок РФ
В четверг Telegram-канал Shot, не указав источники своих данных, написал, что Boeing планирует возвращение на российский рынок - собирается вновь продавать самолеты и запчасти к ним, а взамен получить поставки титана.