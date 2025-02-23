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СМИ выяснили, что изменили в новом проекте сделки США с Киевом о минералах

СМИ выяснили, что изменили в новом проекте сделки США с Киевом о минералах - 23.02.2025, ПРАЙМ

СМИ выяснили, что изменили в новом проекте сделки США с Киевом о минералах

Из нового проекта соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым были удалены положения о стопроцентном контроле Вашингтона над будущим фондом. Об этом... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T17:30+0300

2025-02-23T17:30+0300

2025-02-23T17:30+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Из нового проекта соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым были удалены положения о стопроцентном контроле Вашингтона над будущим фондом. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на документ. Ранее, в субботу, украинское издание NV со ссылкой на участвующие в разработке соглашения источники сообщило, что США планировали ужесточить его условия, требуя полного контроля над будущим фондом. Согласно предложению американской стороны, взносы в фонд должны были распределяться в пропорции два к одному: Украина обязалась вносить две трети будущими доходами от добычи, тогда как США вкладывали бы треть, уже предоставленную в виде военной помощи. При этом общий размер фонда предлагалось установить на уровне 500 миллиардов долларов."Проект соглашения от пятницы, с которым ознакомилась Financial Times, требует создать инвестиционный фонд восстановления, в котором США бы "поддерживали стопроцентную финансовую долю". Украина бы вносила 50% доходов фонда за счет минеральных ресурсов, пока бы ее вклад не достиг 500 миллиардов долларов. Эти условия, которые украинские чиновники назвали неприемлемыми, были удалены из последующего проекта от субботы, с которым также ознакомилась FT", - говорится в материале газеты. По данным издания, неназванный украинский чиновник заявил, что Киев подпишет соглашение только после получения гарантий безопасности. Другой украинский представитель, участвующий в переговорах, отметил, что нынешний вариант соглашения предусматривает значительные обязательства со стороны Украины, тогда как предложения США, по его мнению, остаются слабыми.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перед Украиной стоит выбор: заключить соглашение о сотрудничестве с США в сфере разработки полезных ископаемых или столкнуться с рядом последствий.Президент США также ранее обвинил Киев в срыве договоренности, которая предусматривала доступ США к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

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сша, украина, дональд трамп, financial times, сделка