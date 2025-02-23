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США ожидают подписания с Украиной сделки по минералам на следующей неделе

США ожидают подписания с Украиной сделки по минералам на следующей неделе - 23.02.2025, ПРАЙМ

США ожидают подписания с Украиной сделки по минералам на следующей неделе

США ожидают, что сделка с Киевом по доступу к природным ископаемым Украины будет подписана на следующей неделе, заявил в воскресенье спецпосланник президента... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T17:54+0300

2025-02-23T17:54+0300

2025-02-23T17:54+0300

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ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. США ожидают, что сделка с Киевом по доступу к природным ископаемым Украины будет подписана на следующей неделе, заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Я ожидаю увидеть подписание соглашения на этой неделе. Вы видели, как... Зеленский колебался в своих обязательствах по этому вопросу неделю назад... (Зеленский - ред.) послал сообщение, что он больше не колеблется. Я думаю, есть причина, по которой он не колеблется. Это потому, что он понимает, что мы сделали так много, и это соглашение должно быть подписано, и я думаю, вы увидите его подписанным на этой неделе", - заявил Уиткофф телеканалу CNN, отвечая на вопрос о том, как скоро может быть достигнуто данное соглашение.

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сша, украина, полезные ископаемые