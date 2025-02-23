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Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг - 23.02.2025, ПРАЙМ
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T21:09+0300
2025-02-23T21:09+0300
2025-02-23T21:17+0300
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность."Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF."Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.
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германия, олаф шольц
Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах в бундестаг
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность.
"Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF.
"Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц.
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 29%, показал exit poll
По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.