https://1prime.ru/20250223/sholts-855180687.html

Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг

Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг - 23.02.2025, ПРАЙМ

Шольц признал поражение СДПГ на выборах в бундестаг

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T21:09+0300

2025-02-23T21:09+0300

2025-02-23T21:17+0300

германия

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/img/84193/83/841938370_0:201:3844:2363_1920x0_80_0_0_dd5972b0984181ebbb952f131a950af1.jpg

БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг и заявил, что несет за это ответственность."Это горький результат выборов для Социал-демократической партии. Это поражение на выборах... В этот раз результат выборов плохой и поэтому я тоже несу ответственность за этот результат выборов", - заявил Шольц. Трансляцию выступления Шольца вел телеканал ZDF."Поэтому для меня здесь первым делом важно поздравить ХДС/ХСС, председателя ХДС Фридриха Мерца с поручением сформировать следующее правительство. Поздравляю с результатами выборов", - добавил Шольц.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, Социал-демократическая партия Германии занимает лишь третье место с 16,3%. Лидирует блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,1%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой правительства.

https://1prime.ru/20250223/vybory-855180189.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, олаф шольц