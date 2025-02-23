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Главу минэнерго Британии критикуют за планы бенонирования сланцевых скважин - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Главу минэнерго Британии критикуют за планы бенонирования сланцевых скважин
Главу минэнерго Британии критикуют за планы бенонирования сланцевых скважин - 23.02.2025, ПРАЙМ
Главу минэнерго Британии критикуют за планы бенонирования сланцевых скважин
Высокопоставленные политики Великобритании обратились с письмом к министру энергетики Эду Милибэнду с критикой его планов забетонировать сланцевые скважины в... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T20:07+0300
2025-02-23T20:07+0300
энергетика
великобритания
сланцевый газ
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные политики Великобритании обратились с письмом к министру энергетики Эду Милибэнду с критикой его планов забетонировать сланцевые скважины в Ланкашире, по их словам это ослабит шансы страны на энергетическую независимость, пишет издание Telegraph. Ранее Милибэнд дал зеленый свет планам по окончательному выводу из эксплуатации участков фрекинга (создание трещин в скважинах для обеспечения притока ископаемого ресурса) на сланцевых скважинах, которые, как утверждает издание, содержат достаточно энергии, чтобы обеспечить энергосистему Великобритании газом на протяжении десятилетий. Ожидается, что работы по окончательному выводу скважин из эксплуатации начнутся уже в феврале, на место уже начали прибывать бетономешалки. "В письме Милибэнду группа теневых министров, депутатов-консерваторов и пэров, а также один депутат-лейборист предупредили, что "в сегодняшнем нестабильном мире мы не должны так легкомысленно отказываться от природных энергетических ресурсов Великобритании", - пишет издание. По их словам, если приказ о бетонировании будет принят и единственные в Великобритании скважины сланцевого газа будут уничтожены, у общественности не останется никаких сомнений в том, что правительство "ставит во главу угла программу экстремального нулевого уровня выбросов, а не национальную безопасность и счета народа". Парламентарии утверждают, что эти планы ослабят шансы Великобритании на энергетическую независимость. "Он предпочитает оставить огромные запасы природного газа нетронутыми в то время, когда наши цены на энергоносители самые высокие в мире", - заявил изданию председатель группы по контролю за выбросами Net Zero Крейг Маккинли, утверждая, что такая ситуация "сыграет на руку" России. Консерваторы в 2019 году наложили бессрочный запрет на фрекинг по соображениям безопасности после опасений о подземных толчков вблизи газовых скважин. Позднее в феврале 2022 года аналогичный план по бетонированию скважин был заблокирован правительством экс-премьера Бориса Джонсона.
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великобритания, сланцевый газ
Энергетика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, сланцевый газ
20:07 23.02.2025
 
Главу минэнерго Британии критикуют за планы бенонирования сланцевых скважин

Главу минэнерго Британии критикуют за планы забетонировать сланцевые скважины

© Unsplash/AXP PhotographyТауэрский мост, Лондон, Великобритания
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Высокопоставленные политики Великобритании обратились с письмом к министру энергетики Эду Милибэнду с критикой его планов забетонировать сланцевые скважины в Ланкашире, по их словам это ослабит шансы страны на энергетическую независимость, пишет издание Telegraph.
Ранее Милибэнд дал зеленый свет планам по окончательному выводу из эксплуатации участков фрекинга (создание трещин в скважинах для обеспечения притока ископаемого ресурса) на сланцевых скважинах, которые, как утверждает издание, содержат достаточно энергии, чтобы обеспечить энергосистему Великобритании газом на протяжении десятилетий. Ожидается, что работы по окончательному выводу скважин из эксплуатации начнутся уже в феврале, на место уже начали прибывать бетономешалки.
"В письме Милибэнду группа теневых министров, депутатов-консерваторов и пэров, а также один депутат-лейборист предупредили, что "в сегодняшнем нестабильном мире мы не должны так легкомысленно отказываться от природных энергетических ресурсов Великобритании", - пишет издание.
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По их словам, если приказ о бетонировании будет принят и единственные в Великобритании скважины сланцевого газа будут уничтожены, у общественности не останется никаких сомнений в том, что правительство "ставит во главу угла программу экстремального нулевого уровня выбросов, а не национальную безопасность и счета народа". Парламентарии утверждают, что эти планы ослабят шансы Великобритании на энергетическую независимость.
"Он предпочитает оставить огромные запасы природного газа нетронутыми в то время, когда наши цены на энергоносители самые высокие в мире", - заявил изданию председатель группы по контролю за выбросами Net Zero Крейг Маккинли, утверждая, что такая ситуация "сыграет на руку" России.
Консерваторы в 2019 году наложили бессрочный запрет на фрекинг по соображениям безопасности после опасений о подземных толчков вблизи газовых скважин. Позднее в феврале 2022 года аналогичный план по бетонированию скважин был заблокирован правительством экс-премьера Бориса Джонсона.
 
ЭнергетикаВЕЛИКОБРИТАНИЯсланцевый газ
 
 
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