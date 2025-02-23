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Зеленского будут судить в США за смерть журналиста, заявил депутат - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленского будут судить в США за смерть журналиста, заявил депутат
Зеленского будут судить в США за смерть журналиста, заявил депутат - 23.02.2025, ПРАЙМ
Зеленского будут судить в США за смерть журналиста, заявил депутат
Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T07:57+0300
2025-02-23T08:04+0300
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук. Днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры. "Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова. Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
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общество , сша, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, grayzone
Общество , Экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Grayzone
07:57 23.02.2025 (обновлено: 08:04 23.02.2025)
 
Зеленского будут судить в США за смерть журналиста, заявил депутат

Депутат Рады Дмитрук: Зеленского будут судить в США за смерть журналиста Лиры

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, считает выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук.
Днем ранее глава департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил, что Владимиру Зеленскому не следовало убивать американского журналиста и блогера Гонсало Лиру, ранее скончавшегося в украинской тюрьме. До этого Маск заявил, что Зеленский лично виновен в убийстве Лиры.
"Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский -ред.) будет отвечать перед судом США", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме в прямом смысле этого слова.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели журналистов на Украине. В январе 2024 года госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим американскому порталу Grayzone. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Отец требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2025
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