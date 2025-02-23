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В Театре российской Армии прошел вечер ко Дню защитника Отечества
В Театре российской Армии прошел вечер ко Дню защитника Отечества - 23.02.2025, ПРАЙМ
В Театре российской Армии прошел вечер ко Дню защитника Отечества
Торжественный вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел в Театре российской Армии. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T00:19+0300
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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Торжественный вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел в Театре российской Армии.
В числе гостей - участники спецоперации, их родные, близкие и дети, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы.
Со сцены театра для зрителей выступили Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Shaman, Александр Маршал, Юта и многие другие российские артисты.
Гостей вечера и бойцов спецоперации поздравил президент России Владимир Путин. "Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам - участникам специальной военной операции, - обратился Верховный главнокомандующий. - Именно вы главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна".
В фойе театра развернули выставки работ Студии военных художников им. Грекова, тематическая фотовыставка рекламно-информационного агентства "Армия России", графика художников московского эстампа, экспозиция Центрального академического театра Российской Армии, посвященная истории творческих фронтовых бригад. Кроме того, представлена уникальная коллекция наград периода Великой Отечественной войны из собрания Центрального музея ВС РФ.
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В Театре российской Армии прошел вечер ко Дню защитника Отечества
В Театре российской Армии прошел вечер ко Дню защитника Отечества
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Торжественный вечер, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел в Театре российской Армии.
В числе гостей - участники спецоперации, их родные, близкие и дети, ветераны Великой Отечественной войны, юнармейцы.
Со сцены театра для зрителей выступили Александра Пахмутова, Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Shaman, Александр Маршал, Юта и многие другие российские артисты.
Гостей вечера и бойцов спецоперации поздравил президент России Владимир Путин. "Особые слова поздравления нашим солдатам и офицерам - участникам специальной военной операции, - обратился Верховный главнокомандующий. - Именно вы главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна".
В фойе театра развернули выставки работ Студии военных художников им. Грекова, тематическая фотовыставка рекламно-информационного агентства "Армия России", графика художников московского эстампа, экспозиция Центрального академического театра Российской Армии, посвященная истории творческих фронтовых бригад. Кроме того, представлена уникальная коллекция наград периода Великой Отечественной войны из собрания Центрального музея ВС РФ.