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Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы - 23.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы
Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы - 23.02.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы
Объем взаимной торговли России и Мьянмы за 11 месяцев 2024 года вырос почти в 1,5 раза - страны имеют потенциал для ее роста и реализации инфраструктурных... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T09:51+0300
2025-02-23T09:51+0300
экономика
россия
мьянма
азиатско-тихоокеанский регион
максим решетников
торговля
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Мьянмы за 11 месяцев 2024 года вырос почти в 1,5 раза - страны имеют потенциал для ее роста и реализации инфраструктурных проектов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который во главе российской делегации прибыл в Мьянму. Деловая программа поездки началась со встречи министра с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. "Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие", - сказал Решетников. "Мьянма – наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Это перспективный рынок с растущим населением, низкой безработицей и развивающейся экономикой", – добавил Решетников. По его словам, в последние годы наши страны ускорили темпы сотрудничества, перешли к конкретным проектам и достигли серьёзных результатов. Взаимный товарооборот растет за счёт расширения ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию – рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь. В составе российской делегации в Нейпьидо прибыли представители федеральных органов власти и регионов, бизнеса, банковского сектора и институтов развития. В рамках деловой программы состоится 5-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум. "На полях" межправкомиссии запланировано проведение двусторонних встреч и переговоров различного уровня, а также подписание девяти взаимовыгодных документов, которые призваны регламентировать двусторонние отношения и помочь в реализации конкретных проектов и решений.
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мьянма
азиатско-тихоокеанский регион
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россия, мьянма, азиатско-тихоокеанский регион, максим решетников, торговля
Экономика, РОССИЯ, МЬЯНМА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Максим Решетников, торговля
09:51 23.02.2025
 
Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы

Решетников: объем взаимной торговли России и Мьянмы в 2024 году вырос в 1,5 раза

© Фото : Unsplash/Laurentiu MorariuЯнгон, Мьянма
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© Фото : Unsplash/Laurentiu Morariu
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Мьянмы за 11 месяцев 2024 года вырос почти в 1,5 раза - страны имеют потенциал для ее роста и реализации инфраструктурных проектов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который во главе российской делегации прибыл в Мьянму.
Деловая программа поездки началась со встречи министра с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.
"Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие", - сказал Решетников.
"Мьянма – наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Это перспективный рынок с растущим населением, низкой безработицей и развивающейся экономикой", – добавил Решетников.
По его словам, в последние годы наши страны ускорили темпы сотрудничества, перешли к конкретным проектам и достигли серьёзных результатов.
Взаимный товарооборот растет за счёт расширения ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию – рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь.
В составе российской делегации в Нейпьидо прибыли представители федеральных органов власти и регионов, бизнеса, банковского сектора и институтов развития. В рамках деловой программы состоится 5-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум.
"На полях" межправкомиссии запланировано проведение двусторонних встреч и переговоров различного уровня, а также подписание девяти взаимовыгодных документов, которые призваны регламентировать двусторонние отношения и помочь в реализации конкретных проектов и решений.
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