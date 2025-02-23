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Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы

Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы - 23.02.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития отметил потенциал торговых отношений России и Мьянмы

Объем взаимной торговли России и Мьянмы за 11 месяцев 2024 года вырос почти в 1,5 раза - страны имеют потенциал для ее роста и реализации инфраструктурных... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T09:51+0300

2025-02-23T09:51+0300

2025-02-23T09:51+0300

экономика

россия

мьянма

азиатско-тихоокеанский регион

максим решетников

торговля

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Мьянмы за 11 месяцев 2024 года вырос почти в 1,5 раза - страны имеют потенциал для ее роста и реализации инфраструктурных проектов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, который во главе российской делегации прибыл в Мьянму. Деловая программа поездки началась со встречи министра с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном. "Обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних инвестиционных инфраструктурных проектов и торгово-экономическое взаимодействие", - сказал Решетников. "Мьянма – наш давний и надежный партнер в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Это перспективный рынок с растущим населением, низкой безработицей и развивающейся экономикой", – добавил Решетников. По его словам, в последние годы наши страны ускорили темпы сотрудничества, перешли к конкретным проектам и достигли серьёзных результатов. Взаимный товарооборот растет за счёт расширения ассортимента экспорта и импорта. Россия экспортирует в Мьянму минеральные удобрения, нефтепродукты и лекарства, а Мьянма в Россию – рис, фруктовые джемы, текстиль и обувь. В составе российской делегации в Нейпьидо прибыли представители федеральных органов власти и регионов, бизнеса, банковского сектора и институтов развития. В рамках деловой программы состоится 5-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум. "На полях" межправкомиссии запланировано проведение двусторонних встреч и переговоров различного уровня, а также подписание девяти взаимовыгодных документов, которые призваны регламентировать двусторонние отношения и помочь в реализации конкретных проектов и решений.

https://1prime.ru/20241206/myanma-853380181.html

мьянма

азиатско-тихоокеанский регион

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мьянма, азиатско-тихоокеанский регион, максим решетников, торговля