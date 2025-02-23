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СМИ: Трамп просил мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР

СМИ: Трамп просил мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР - 23.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп просил мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР

Администрация президента США Дональда Трампа просила мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США на товары из... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T03:19+0300

2025-02-23T03:19+0300

2025-02-23T03:19+0300

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа просила мексиканских чиновников ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США на товары из Мексики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. "Администрация Трампа сказала мексиканским чиновникам, что они должны ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США (на товары из Мексики - ред.) , которыми угрожает Трамп", - заявили агентству источник, знакомые с ситуацией. Как добавили агентству источники, делегации из США и Мексики встречались в четверг в Вашингтоне. Министр торговли США Говард Лютник был среди американских чиновников делегации, которые высказались о пошлинах Мексики в отношении КНР. Мексиканскую делегацию представлял министр экономики страны Марсело Эбрард. "Мексика не взяла на себя никаких обязательств по поводу КНР на встрече, которая закончилась соглашением о создании рабочей группы обеих стран для того, чтобы продолжать изучение вопросов торговли и тарифов", -добавили газете источники. Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

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мировая экономика, сша, китай, мексика, дональд трамп