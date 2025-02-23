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Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии

Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии - 23.02.2025, ПРАЙМ

Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии

Делегация всероссийской политической партии "Единая Россия" и чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T15:43+0300

2025-02-23T15:43+0300

2025-02-23T15:43+0300

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АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. Делегация всероссийской политической партии "Единая Россия" и чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti), который состоялся в воскресенье в Анкаре. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе российского дипломатического представительства. В воскресенье в столице Турции прошел съезд Партии справедливости и развития (Ak Parti). В мероприятии приняли участие различные иностранные деятели, включая послов и представителей политических партий. Ранее ряд проправительственных СМИ сообщал о возможных перестановках в руководстве правящей партии и кабинете министров по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В пресс-службе сообщили, что представители "Единой России" передали приветствие от лица председателя партии Дмитрия Медведева генеральному председателю ПСР, президенту Турции Эрдогану. В послании подчеркивается, что "Единая Россия" высоко оценивает конструктивные и регулярные контакты с ПСР и надеется на развитие эффективных платформ диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах в интересах народов обеих стран. Также отмечается, что многогранное партнерство России и Турции основано на традициях дружбы и взаимного уважения. Медведев выразил уверенность в дальнейшем взаимодействии Москвы и Анкары в вопросах безопасности и устойчивого развития в рамках Большой Евразии.Уточняется, что визит российской делегации состоялся в развитие договоренностей об укреплении отношений между правящими партиями, достигнутых с руководством ПСР в Москве осенью 2024 года.

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