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Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии
Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии - 23.02.2025, ПРАЙМ
Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии
Делегация всероссийской политической партии "Единая Россия" и чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T15:43+0300
2025-02-23T15:43+0300
политика
россия
турция
единая россия
анкара
съезд
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АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. Делегация всероссийской политической партии "Единая Россия" и чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti), который состоялся в воскресенье в Анкаре. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе российского дипломатического представительства. В воскресенье в столице Турции прошел съезд Партии справедливости и развития (Ak Parti). В мероприятии приняли участие различные иностранные деятели, включая послов и представителей политических партий. Ранее ряд проправительственных СМИ сообщал о возможных перестановках в руководстве правящей партии и кабинете министров по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.В пресс-службе сообщили, что представители "Единой России" передали приветствие от лица председателя партии Дмитрия Медведева генеральному председателю ПСР, президенту Турции Эрдогану. В послании подчеркивается, что "Единая Россия" высоко оценивает конструктивные и регулярные контакты с ПСР и надеется на развитие эффективных платформ диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах в интересах народов обеих стран. Также отмечается, что многогранное партнерство России и Турции основано на традициях дружбы и взаимного уважения. Медведев выразил уверенность в дальнейшем взаимодействии Москвы и Анкары в вопросах безопасности и устойчивого развития в рамках Большой Евразии.Уточняется, что визит российской делегации состоялся в развитие договоренностей об укреплении отношений между правящими партиями, достигнутых с руководством ПСР в Москве осенью 2024 года.
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россия, турция, единая россия, анкара, съезд
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Единая Россия, Анкара, Съезд
15:43 23.02.2025
 
Делегация "Единой России" приняла участие в съезде турецкой правящей партии

Делегация "Единой России" и посол Ерхов участвовали в съезде правящей партии Турции

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая
Флаг у посольства Турции, приспущенный в день траура по погибшим в пожаре на курорте Карталкая - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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АНКАРА, 23 фев - ПРАЙМ. Делегация всероссийской политической партии "Единая Россия" и чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов приняли участие в съезде турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР, Ak Parti), который состоялся в воскресенье в Анкаре. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе российского дипломатического представительства.
В воскресенье в столице Турции прошел съезд Партии справедливости и развития (Ak Parti). В мероприятии приняли участие различные иностранные деятели, включая послов и представителей политических партий. Ранее ряд проправительственных СМИ сообщал о возможных перестановках в руководстве правящей партии и кабинете министров по инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В пресс-службе сообщили, что представители "Единой России" передали приветствие от лица председателя партии Дмитрия Медведева генеральному председателю ПСР, президенту Турции Эрдогану. В послании подчеркивается, что "Единая Россия" высоко оценивает конструктивные и регулярные контакты с ПСР и надеется на развитие эффективных платформ диалога в политической, экономической и гуманитарной сферах в интересах народов обеих стран. Также отмечается, что многогранное партнерство России и Турции основано на традициях дружбы и взаимного уважения. Медведев выразил уверенность в дальнейшем взаимодействии Москвы и Анкары в вопросах безопасности и устойчивого развития в рамках Большой Евразии.
Уточняется, что визит российской делегации состоялся в развитие договоренностей об укреплении отношений между правящими партиями, достигнутых с руководством ПСР в Москве осенью 2024 года.
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ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯЕдиная РоссияАнкараСъезд
 
 
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