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Украинские СМИ узнали, что ждет страну после окончания конфликта

Украинские СМИ узнали, что ждет страну после окончания конфликта - 23.02.2025, ПРАЙМ

Украинские СМИ узнали, что ждет страну после окончания конфликта

После окончания украинского конфликта в стране пройдут волны миграций, сообщает украинское издание Telegraf. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T09:36+0300

2025-02-23T09:36+0300

2025-02-23T09:36+0300

украина

ес

демография

население

миграция

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. После окончания украинского конфликта в стране пройдут волны миграций, сообщает украинское издание Telegraf.Как сообщается в материале издания, ожидается, что Украину в первой миграционной волне покинет около двух миллионов человек."Но и два миллиона вернутся. То есть мы получим такой же баланс, население страны не изменится", — пишет издание.В свою очередь, вторая волна миграции может произойти в случае, если Украину примут в Евросоюз, сообщает Telegraf. В случае вступления Украины в ЕС страну может покинуть еще два миллиона человек.По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой ожидается, что к 2033 году население Украины составит максимум 35 миллионов человек. При этом из числа покинувших страну назад вернется не более половины граждан.Ранее, в апреле, украинские журналисты проанализировали данные украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны. В ходе анализа журналисты выяснили, что уровень рождаемости на Украине упал до минимальной за последние 300 лет отметки. В январе прошлого года экс-премьер Николай Азаров сообщил о сокращении населения Украины в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.

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украина, ес, демография, население, миграция