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Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском
Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском - 23.02.2025, ПРАЙМ
Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском
Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T05:26+0300
2025-02-23T05:26+0300
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всу
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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, подчеркнули в МО РФ.
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РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, ВСУ, Минобороны РФ
05:26 23.02.2025
 
Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском

Минобороны: российские вертолетчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском

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МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, подчеркнули в МО РФ.
 
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