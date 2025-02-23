https://1prime.ru/20250223/vertoletchiki-855171679.html

Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском

Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском - 23.02.2025, ПРАЙМ

Российские вертолетчики нанесли ракетный удар по ВСУ под Курском

Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T05:26+0300

2025-02-23T05:26+0300

2025-02-23T05:26+0300

россия

общество

рф

москва

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855171679.jpg?1740277586

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Российские вертолётчики на Ка-52М нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М, в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек для предотвращения попадания ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ, подчеркнули в МО РФ.

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, москва, всу, минобороны рф