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Россиянам объяснили, чьи вклады могут внезапно украсть - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, чьи вклады могут внезапно украсть
Россиянам объяснили, чьи вклады могут внезапно украсть - 23.02.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, чьи вклады могут внезапно украсть
В последние годы мошеннические схемы, направленные на незаконное списание денежных средств с банковских счетов граждан, приобрели более сложные и изощренные... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T02:02+0300
2025-02-23T02:02+0300
мошенничество
банки
банковские вклады
финансы
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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. В последние годы мошеннические схемы, направленные на незаконное списание денежных средств с банковских счетов граждан, приобрели более сложные и изощренные формы. Особо уязвимая категория – пожилые люди, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Никита Козинец.Одним из наиболее опасных инструментов злоумышленников стали вирусы с функцией удаленного доступа, позволяющие перехватывать данные пользователей, включая SMS-коды, пароли и логины. По данным Центрального банка РФ, порядка 40–50% всех хищений денежных средств за последние полгода совершалось именно с помощью подобных технологий."Наиболее уязвимыми категориями граждан являются пожилые люди, которые не всегда могут своевременно распознать мошеннические схемы, а также пользователи, недостаточно внимательно относящиеся к безопасности своих устройств", - указал юрист.Опасность заключается в том, что мошенники, завладев учетными данными, могут не только похитить средства со счета, но и досрочно расторгнуть договор банковского вклада от имени клиента, лишая его накоплений и процентов.С целью противодействия таким преступлениям до конца первого квартала 2025 года банки должны внедрить дополнительные меры защиты от списаний через мобильные приложения, а с октября 2025 года обязаны ввести специальную кнопку для оперативных жалоб на мошеннические действия. Также с 1 марта 2025 года в России вводится возможность установки самозапрета на оформление кредитов на свое имя через "Госуслуги" или МФЦ, что снизит риск мошеннического получения займов.Для защиты от мошеннических схем следует проявлять особую осторожность при установке приложений из неофициальных источников, не передавать свои персональные данные третьим лицам, регулярно обновлять программное обеспечение и использовать надежные пароли, советует Козинец. При любых подозрительных действиях со счетами важно незамедлительно обращаться в банк и правоохранительные органы.
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банки, банковские вклады, финансы, россия
Мошенничество, Банки, банковские вклады, Финансы, РОССИЯ
02:02 23.02.2025
 
Россиянам объяснили, чьи вклады могут внезапно украсть

Юрист Козинец: мошенничеству с кражей вкладов особо подвержены пожилые люди

© fotolia.com / SergeyИнтернет-преступник
Интернет-преступник - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© fotolia.com / Sergey
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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. В последние годы мошеннические схемы, направленные на незаконное списание денежных средств с банковских счетов граждан, приобрели более сложные и изощренные формы. Особо уязвимая категория – пожилые люди, рассказал агентству "Прайм" доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Никита Козинец.
Одним из наиболее опасных инструментов злоумышленников стали вирусы с функцией удаленного доступа, позволяющие перехватывать данные пользователей, включая SMS-коды, пароли и логины. По данным Центрального банка РФ, порядка 40–50% всех хищений денежных средств за последние полгода совершалось именно с помощью подобных технологий.
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"Наиболее уязвимыми категориями граждан являются пожилые люди, которые не всегда могут своевременно распознать мошеннические схемы, а также пользователи, недостаточно внимательно относящиеся к безопасности своих устройств", - указал юрист.
Опасность заключается в том, что мошенники, завладев учетными данными, могут не только похитить средства со счета, но и досрочно расторгнуть договор банковского вклада от имени клиента, лишая его накоплений и процентов.
С целью противодействия таким преступлениям до конца первого квартала 2025 года банки должны внедрить дополнительные меры защиты от списаний через мобильные приложения, а с октября 2025 года обязаны ввести специальную кнопку для оперативных жалоб на мошеннические действия. Также с 1 марта 2025 года в России вводится возможность установки самозапрета на оформление кредитов на свое имя через "Госуслуги" или МФЦ, что снизит риск мошеннического получения займов.
Для защиты от мошеннических схем следует проявлять особую осторожность при установке приложений из неофициальных источников, не передавать свои персональные данные третьим лицам, регулярно обновлять программное обеспечение и использовать надежные пароли, советует Козинец. При любых подозрительных действиях со счетами важно незамедлительно обращаться в банк и правоохранительные органы.
 
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