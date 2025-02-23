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Раскрыто, где банки возьмут деньги для возврата вкладов населению - 23.02.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, где банки возьмут деньги для возврата вкладов населению
Раскрыто, где банки возьмут деньги для возврата вкладов населению - 23.02.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, где банки возьмут деньги для возврата вкладов населению
Появившиеся недавно в СМИ сообщения о якобы возможной заморозке вкладов полностью беспочвенны - у банков есть все необходимое, чтобы вернуть вкладчикам все... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T04:04+0300
2025-02-23T04:04+0300
ставки по вкладам
банковские вклады
финансы
банки
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МОСКВА, 23 фев- ПРАЙМ. Появившиеся недавно в СМИ сообщения о якобы возможной заморозке вкладов полностью беспочвенны - у банков есть все необходимое, чтобы вернуть вкладчикам все средства с депозитов плюс проценты, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой экономики и финансов ФЭСН Президентской академии Алла Дворецкая.По ее словам, банки без проблем возвращают вкладчикам деньги с выплатой процентов при условии успешного возврата кредитов, выданных за счет привлеченных средств. Это отлаженная бизнес-модель, которая пока не вызывает особенных опасений. Банкиры привлекают не только средства населения, но и покупают ценные бумаги, а также осуществляют иные вложения. Всего кредитный портфель российских банков составляет 126 триллионов рублей, что намного выше 50 с небольшим триллионов, аккумулированных на вкладах.“Зарабатывая на кредитах и инвестициях, банки способны выплачивать проценты по вкладам. При одновременном повышении ставок и по вкладам, и по кредитам вследствие повышения ключевой ставки поддерживается определенный баланс. Значительная часть выданных кредитов выдается в настоящее время с обеспечением ресурсами государственного бюджета, что гарантирует их возврат”, - напомнила она.Сейчас доля просроченных ссуд в кредитном портфеле невелика: 3,4%. Одновременно банки тщательнее подходят к вопросам выдачи кредитов, в обязательном порядке создают внутренние резервы под невозврат, дабы не получить убытки. Кроме того, существует система страхования вкладов, в которой участвуют практически все российские банки, имеющие лицензии на привлечение средств граждан.“В сложившихся условиях не просматривается перспективы панического бегства от вкладов. Заморозка вкладов как повод для этого является ненужной абсурдной мерой, к тому же нарушающей права граждан и фирм и подрывающей доверие к банковской системе. Банк России справедливо отмечает, что заморозка как способ дополнительного финансирования экономики абсурдна, вклады и так уже работают в экономике”, - заключила она.
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ставки по вкладам, банковские вклады, финансы, банки
ставки по вкладам, банковские вклады, Финансы, Банки
04:04 23.02.2025
 
Раскрыто, где банки возьмут деньги для возврата вкладов населению

Экономист Дворецкая: бизнес-модель банков обеспечит возврат вкладов и процентов

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 фев- ПРАЙМ. Появившиеся недавно в СМИ сообщения о якобы возможной заморозке вкладов полностью беспочвенны - у банков есть все необходимое, чтобы вернуть вкладчикам все средства с депозитов плюс проценты, рассказала агентству “Прайм” завкафедрой экономики и финансов ФЭСН Президентской академии Алла Дворецкая.
По ее словам, банки без проблем возвращают вкладчикам деньги с выплатой процентов при условии успешного возврата кредитов, выданных за счет привлеченных средств. Это отлаженная бизнес-модель, которая пока не вызывает особенных опасений. Банкиры привлекают не только средства населения, но и покупают ценные бумаги, а также осуществляют иные вложения. Всего кредитный портфель российских банков составляет 126 триллионов рублей, что намного выше 50 с небольшим триллионов, аккумулированных на вкладах.
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“Зарабатывая на кредитах и инвестициях, банки способны выплачивать проценты по вкладам. При одновременном повышении ставок и по вкладам, и по кредитам вследствие повышения ключевой ставки поддерживается определенный баланс. Значительная часть выданных кредитов выдается в настоящее время с обеспечением ресурсами государственного бюджета, что гарантирует их возврат”, - напомнила она.
Сейчас доля просроченных ссуд в кредитном портфеле невелика: 3,4%. Одновременно банки тщательнее подходят к вопросам выдачи кредитов, в обязательном порядке создают внутренние резервы под невозврат, дабы не получить убытки. Кроме того, существует система страхования вкладов, в которой участвуют практически все российские банки, имеющие лицензии на привлечение средств граждан.
“В сложившихся условиях не просматривается перспективы панического бегства от вкладов. Заморозка вкладов как повод для этого является ненужной абсурдной мерой, к тому же нарушающей права граждан и фирм и подрывающей доверие к банковской системе. Банк России справедливо отмечает, что заморозка как способ дополнительного финансирования экономики абсурдна, вклады и так уже работают в экономике”, - заключила она.
 
ставки по вкладамбанковские вкладыФинансыБанки
 
 
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