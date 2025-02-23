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В ЦИК Молдавии сообщили, когда лучше провести парламентские выборы в стране - 23.02.2025, ПРАЙМ
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В ЦИК Молдавии сообщили, когда лучше провести парламентские выборы в стране
В ЦИК Молдавии сообщили, когда лучше провести парламентские выборы в стране - 23.02.2025, ПРАЙМ
В ЦИК Молдавии сообщили, когда лучше провести парламентские выборы в стране
Парламентские выборы в Молдавии лучше провести в октябре, чтобы Центральная избирательная комиссия могла лучше к ним подготовиться. Об этом заявил замглавы ЦИК... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T09:47+0300
2025-02-23T09:47+0300
молдавия
цик
кишинев
парламентские выборы
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КИШИНЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Парламентские выборы в Молдавии лучше провести в октябре, чтобы Центральная избирательная комиссия могла лучше к ним подготовиться. Об этом заявил замглавы ЦИК Павел Постикэ.Как отметил Постикэ в в эфире телеканала Realitatea TV, существует трехмесячный период, в течение которого, согласно закону, в стране необходимо организовать очередные выборы. Для страны будет лучше, чтобы выборы в этих рамках прошли как можно позже, чтобы члены Центральной избирательной комиссии Молдавии могли как можно лучше подготовиться к проведению предстоящих выборов, заявил замглавы ЦИК и добавил, что оптимальным месяцем проведения будет октябрь.Кроме того, он подчеркнул, что ЦИК изложит свою позицию официально, однако политическое и юридическое решение по этому вопросу принадлежит парламенту Молдавии. "Мы должны учитывать тот факт, что после каждых выборов выявляются определенные недостатки, в том числе и в законодательстве, вещи, которые как-то трактуются, неясны и требуют корректировки", - отметил Постикэ. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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молдавия
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молдавия, цик, кишинев, парламентские выборы
МОЛДАВИЯ, ЦИК, Кишинев, парламентские выборы
09:47 23.02.2025
 
В ЦИК Молдавии сообщили, когда лучше провести парламентские выборы в стране

Замглавы ЦИК Молдавии: парламентские выборы в стране лучше провести в октябре

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Парламентские выборы в Молдавии лучше провести в октябре, чтобы Центральная избирательная комиссия могла лучше к ним подготовиться. Об этом заявил замглавы ЦИК Павел Постикэ.
Как отметил Постикэ в в эфире телеканала Realitatea TV, существует трехмесячный период, в течение которого, согласно закону, в стране необходимо организовать очередные выборы. Для страны будет лучше, чтобы выборы в этих рамках прошли как можно позже, чтобы члены Центральной избирательной комиссии Молдавии могли как можно лучше подготовиться к проведению предстоящих выборов, заявил замглавы ЦИК и добавил, что оптимальным месяцем проведения будет октябрь.
Кроме того, он подчеркнул, что ЦИК изложит свою позицию официально, однако политическое и юридическое решение по этому вопросу принадлежит парламенту Молдавии.
"Мы должны учитывать тот факт, что после каждых выборов выявляются определенные недостатки, в том числе и в законодательстве, вещи, которые как-то трактуются, неясны и требуют корректировки", - отметил Постикэ.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
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МОЛДАВИЯЦИККишиневпарламентские выборы
 
 
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