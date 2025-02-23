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В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов

В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов - 23.02.2025, ПРАЙМ

В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов

В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки, где граждане в ходе досрочных выборов смогут отдать свой голос за кандидатов в парламент... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T10:14+0300

2025-02-23T10:14+0300

2025-02-23T10:14+0300

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выборы

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БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. В Германии во всех федеральных землях открылись избирательные участки, где граждане в ходе досрочных выборов смогут отдать свой голос за кандидатов в парламент и сами партии из земельного списка, сообщил корреспондент агентства РИА Новости, посетивший один из участков в Берлине.Сообщается, что избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и продолжат свою работу ближайшие десять часов. После закрытия участков будут опубликованы первые данные экзитполов. Кроме того, ранее, начиная с десятого февраля, было доступно голосование для избирателей по почте, чем воспользовалась бывшая канцлер Германии Ангела Меркель.В ходе проведения голосования каждый избиратель получает два голоса. Первый голос является так называемым мандатом за кандидата из избирательного округа. Второй голос отдается одной из допущенных к выборам в отдельной земле партии из списка, впоследствии этот голос будет влиять на распределение мест в парламенте. Большинство избирательных участков развернуты в школах и государственных учреждениях, в Берлине их свыше двух тысяч. По данным статистического ведомства Германии, правом голоса в Германии обладают 59,2 миллиона человек.Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и Свободной демократической партии (СвДП) из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером.Согласно данным последнего опроса института INSA накануне выборов, оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) все еще является фаворитом с рейтингом в 29,5%, в то время как правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21%. На третьем месте идут социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ) с 15% опрошенных, готовых за них проголосовать. На четвертом месте располагается партия "Зеленые" с рейтингом в 12,5%. Продолжается ренессанс партии "Левые", чей рейтинг еще недавно колебался в районе 3-4%, а сейчас составляет уже 7,5%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) имеет рейтинг 5%, что соответствует порогу вхождения в парламент по итогам выборов. А вот вышедшая из правившей коалиции Свободная демократическая партия (СвДП) пока рискует не пройти в парламент из-за рейтинга в 4,5%.

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германия, олаф шольц, ангела меркель, выборы