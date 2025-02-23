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Немецкие СМИ отметили снижение явки на парламентские выборы
Немецкие СМИ отметили снижение явки на парламентские выборы - 23.02.2025, ПРАЙМ
Немецкие СМИ отметили снижение явки на парламентские выборы
Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на... | 23.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-23T15:48+0300
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БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на региональные избирательные комиссии. "В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей", - пишет NTV. Четыре года назад на тот же час явка составляла 14,3%. В Шлезвиг-Гольштейне на севере страны к 11 утра (13.00 мск) проголосовали 21,3% избирателей, в то время как в 2021 году - 23,8%. В Гамбурге к тому же времени свой голос отдали 45% избирателей, против 49,8% в 2021 году. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени и будут работать десять часов. По опросам, фаворитом выборов является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, далее идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца по опросам лишь третьи.
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германия, берлин, олаф шольц, выборы, парламентские выборы
ГЕРМАНИЯ, Берлин, Олаф Шольц, Выборы, парламентские выборы
Немецкие СМИ отметили снижение явки на парламентские выборы
NTV: явка на парламентские выборы в Германии пока немного ниже, чем в 2021 году
БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Явка на досрочных парламентских выборах в Германии в первые два часа голосования немного ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на региональные избирательные комиссии.
"В Нижней Саксонии в федеральных выборах за первые два часа приняли участие около 13,8% имеющих право голоса избирателей", - пишет NTV. Четыре года назад на тот же час явка составляла 14,3%.
В Шлезвиг-Гольштейне на севере страны к 11 утра (13.00 мск) проголосовали 21,3% избирателей, в то время как в 2021 году - 23,8%.
В Гамбурге к тому же времени свой голос отдали 45% избирателей, против 49,8% в 2021 году.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени и будут работать десять часов. По опросам, фаворитом выборов является оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем, далее идет правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца по опросам лишь третьи.
В Германии открылись избирательные участки для досрочных выборов