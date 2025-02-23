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Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 29%, показал exit poll

Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 29%, показал exit poll - 23.02.2025, ПРАЙМ

Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 29%, показал exit poll

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют... | 23.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-23T20:16+0300

2025-02-23T20:16+0300

2025-02-23T20:25+0300

германия

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БЕРЛИН, 23 фев - ПРАЙМ. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD.Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16%.На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%.Партия "Левые" набирает 8,5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) - 4,7% и Свободная демократическая партия (СвДП) - 4,9%.По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,5%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии"с 20%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,5%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12%. Партия "Левые" набирает 9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 5%.На выборах в бундестаг в 2021 году СДПГ получила 25,7%, блок ХДС/ХСС - 24,2%, "Зелёные" - 14,7%, СвДП — 11,4%, "Альтернатива для Германии" — 10,4%, "Левые" — 4,9%.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18:00 (20:00 мск).

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германия, бундестаг, хдс, сдпг, адг